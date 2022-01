Volley A3, il Sol Lucernari perde l'imbattibilità casalinga: ko con Porto Maggiore

Squadra in casa

Squadra in casa Sol Lucernari Montecchio Maggiore

Il primo stop. Il Sol Lucernari Montecchio Maggiore, nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A3, perde l'imbattibilità casalinga: Porto Maggiore si impone con il risultato di 1-3. Risultato rotondo che però nasconde una lunga battaglia soprattutto nel secondo e terzo set, finiti ai vantaggi.

I padroni di casa si fanno sentire subito (4-2) e scappano sul 16-12. Porto Maggiore è brava ad accorciare ed è time out per casa (20-19). Mini parziale del Sol Lucernari che va per il 23-19 e il finale dice 25-22.

Equilibrio (4-4, poi 10-11) nel secondo set; Montecchio chiama la pausa sul 13-17, poi è parità 22-22 e nella lotta all'ultimo punto è Porto Maggore a dominare 24-26.

Parità anche nel terzo set: dopo il 10-10 c'è il 17-16, il Sol si porta avanti 23-21, ma Porto Maggiore impatta e vince 24-26.

Più facile per gli ospiti la quarta frazione, dopo il 3-3 iniziale spingono per il 6-10 che diventa 12-18. Montecchio prova a rientrare e intimorisce gli ospiti (18-21), ma il match finisce 23-25.