Volley A3, il Sol Lucernari fa tre punti importanti contro Garlasco e ora manca solo lo scontro diretto

Squadra in casa

Squadra in casa Sol Lucernari Montecchio Maggiore

Una sola partita per conservare il sesto posto e poi pensare ai playoff. E' una vittoria importante quella del Sol Lucernari Montecchio Maggiore in casa contro Garlasco per 3-1. Così facendo i padroni di casa ora hanno 39 punti e sono al sesto posto, appena dietro c'è San Donà a 38 e nell'ultima giornata ci sarà proprio lo scontro diretto fra le due.

Il primo set è tutto in equilibrio, dal 13 pari al 16-17. Il Sol scappa sul 19-16, ma Garlasco rimane agganciata e il 25-24 apre i vantaggi che si chiudono 29-27. Secondo set a senso unico per i padroni di casa che si impongono per 25-14. Il Sol sigla il 12-8 e poi scappa sul 20-12.

Nel terzo set Garlasco ci prova, lottando come fatto nella prima frazione: stavolta il punto a punto dà ragione ai lombardi che dal 19-20 chiudono 22-25.

Parità in avvio di quarto set (4-4), ma per Montecchio è pronto lo sprint che vale il 17-11 e finale 20-14.