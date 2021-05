Volley, continua l'avventura in azzurro di Bottolo: nella lista dei 16 per la Vnl

Lo schiacciatore bassanese, dopo il primo colleggiale con la nazionale seniores, ha avuto un'ulteriore conferma dal tecnico azzurro che l'ha convocato per la Volleyball Nations League in programma dal 28 maggio a Rimini

Mattia Bottolo sarà al via della Volleyball Nations League 2021 che si giocherà a Rimini dal 28 maggio prossimo. La comunicazione è arrivata nelle scorse ore dopo che il ct Chicco Blengini ha fatto un'ulteriore selezione rispetto alla prima lista diramata.

É questa un'ulteriore conferma dell'ottimo momento che sta vivendo come atleta lo schiacciatore bassanese che a 21 anni è già tra i big della Superlega. Al termine della stagione in maglia Kioene Padova Bottolo era stato convocato dal ct azzurro per un collegiale a Roma e dà è poi arrivata la chiamata per la Vnl.

Questo sarà indubbiamente un ottimo banco di prova in via dei Giochi Olimpici.