Volley, Volpato continua in maglia Kioene: decima stagione all'ombra del Santo

Da molti anni il 10 è il suo numero di maglia. 10 come le stagioni che il centrale vicentino Marco Volpato giocherà con la Kioene Padova non appena inizierà il campionato 2021/22. Nativo di Vicenza, ha compiuto 31 anni lo scorso 5 maggio e in bianconero ha finora raccolto 244 presenze in gare ufficiali realizzando complessivamente 1605 punti. Nell’ultimo campionato ha ricoperto inoltre il ruolo di capitano, trascinando il gruppo verso la salvezza.

Un vero e proprio veterano della SuperLega e di una Kioene Padova proiettata verso nuove sfide. «Per me è un orgoglio aver fatto parte di una pagina importante della storia di questa società – dice Volpato – e Padova ormai è la mia seconda casa. In queste nove stagioni ho vissuto tantissime belle emozioni che rimarranno per sempre con me. Guardo alla 10° stagione qui come la prosecuzione di un lavoro iniziato con successo nel 2020/21: ci sono stati tanti cambiamenti ma li abbiamo affrontati con grande sintonia di staff e di squadra».



Guardando al futuro dichiara: "Nel 2020/21 ci siamo salvati sul campo ed è stato un ottimo premio per il lavoro svolto. Ripartiremo da qui consci che abbiamo anche l’obiettivo della valorizzazione dei nostri giovani. Credo che lo si sia dimostrato anche quest’anno e sarà entusiasmante allenarsi con un gruppo di giovani talenti pronti ad emergere. Le convocazioni in azzurro di Mattia Bottolo e Marco Vitelli ci ha reso felici per loro, ma è stato anche un premio a tutta la Kioene Padova".

LA SCHEDA DI MARCO VOLPATO

Nato il: 05/05/1990

A: Vicenza

Nazionalità: Italiana

Altezza: 198 cm

Ruolo: Centrale



LA CARRIERA

2016/22: Kioene Padova (Superlega)

2014/16: Tonazzo Padova (A1)

2012/14: Tonazzo Padova (A2)

2011/12: Bassano Volley (B1)

2010/11: Itas Pallavolo Giorgione (C)

2008/10: Bassano Volley (A2)

2007/08: VYA Bassano (D)

2005/07: Altair Vicenza (Giov.)