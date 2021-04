Volley, Bottolo in azzurro: lo schiacciatore classe 2000 convocato dal ct Blengini

É indubbiamente uno dei giovani talenti più interessanti del panorama pallavolistico italiano. Promosso in Superlega con la maglia della Kione Padova, ora si appresta ad indossare un'altra maglia, quella della nazionale azzurra.

Da oggi, domenica 25 aprile, il giovane schiacciatore è impegnato nel primo collegiale della nazionale seniores. Per Bottolo – 21 anni compiuti lo scorso 3 gennaio – sarà la prima volta in cui indosserà la maglia della Nazionale maggiore. "Anche se in questi casi si rischia di cadere nella retorica – dice – è logico affermare che si tratta di una grandissima emozione. É il frutto di un lavoro iniziato tanti anni fa e per questa ragione il mio primo pensiero e la dedica di questa convocazione va a Michele Pasinato, che è stato coach di tanti ragazzi della Kioene".

Il gruppo agli ordini del tecnico Gianlorenzo Blengini si troverà al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma la prima tappa di questa lunga e intensa stagione che avrà nei Giochi Olimpici (23 luglio – 8 agosto) il momento clou.

Mattia Bottolo è approdato alla Pallavolo Padova nella stagione 2015/16. Figlio d'arte ha sempre respirato pane e pallavolo tra le mura di casa e dopo aver mosso i primi passi con la maglia della Pallavolo Bassano è entrato nel giro della rappresentativa veneta. Da qui ha iniziato a lavorare con il tecnico Valerio Baldovin che l'ha quindi portato a Padova.

Vincitore del Trofeo delle Regioni di beach volley nel 2017, nello stesso anno è stato convocato nella nazionale Juniores di beach volley. Diverse le convocazioni in maglia azzurra Under 20 anche nell’indoor.

LA SCHEDA DI MATTIA BOTTOLO

Nato a: Bassano del Grappa (VI)

Il: 03/01/2000

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 196 cm



CARRIERA

2019/20: Kioene Padova (Superlega)

2017/19: Kioene Padova (serie B)

2016/17: Kioene Padova (serie C)

2015/16: Pallavolo Bassano (1° Div.)