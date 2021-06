Volley, Mattia Bottolo rimane alla Kioene Padova

Altro rinnovo importante in casa Kioene Padova. Lo schiacciatore bassanese Mattia Bottolo vestirà la maglia bianconera anche per la stagione 2021/22.

Nato il 3 gennaio 2000 a Bassano del Grappa dopo un’esperienza a Bassano, Bottolo è cresciuto nel settore giovanile della Kioene Padova. Vincitore del Trofeo delle Regioni di beach volley nel 2017, nello stesso anno viene convocato nella Nazionale Juniores di beach volley. Diverse le convocazioni in maglia Azzurra Under 20 anche nell’indoor. A coronamento della stagione 2020/21 in SuperLega nella quale ha realizzato 413 punti in 34 gare ufficiali (di cui 28 ace e 35 muri vincenti), per lui è arrivata la convocazione in nazionale Seniores con la quale è stato chiamato per affrontare la VNL.

«Il bilancio della stagione 2020/21 è stato buono – dice Bottolo – perché a livello di squadra siamo riusciti a creare un bel gioco che ha coinvolto tutti gli atleti del roster. Abbiamo ottenuto delle vittorie importanti e il nostro obiettivo sarà quello di migliorare ulteriormente. Lo staff ha lavorato benissimo e il clima che si è respirato dentro e fuori dal campo è stato sempre positivo».

La conferma di Bottolo fa seguito a quella del vicentino Marco Volpato, oramai veterano in maglia Kioene.

LA SCHEDA DI MATTIA BOTTOLO

Nato a: Bassano del Grappa (VI)

Il: 03/01/2000

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 196 cm



CARRIERA

2019/22: Kioene Padova (SuperLega)

2017/19: Kioene Padova (serie B)

2016/17: Kioene Padova (serie C)

2015/16: Pallavolo Bassano (1° Div.)