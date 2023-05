Vigilia con ottimismo senza enfasi

Siamo alla vigilia del primo appuntamento con i play off del Vicenza e mister Thomassen ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. Molta attesa per l’appuntamento di domani a Sesto San Giovanni, anche se sin qui, a fronte dei 1200 posti messi a disposizione del Vicenza sono state soltanto 800 le richieste di biglietti. Ma c’è ancora tempo per il sold out… Tra i tifosi c’è un evidente ottimismo, anche se non ci si nasconde il timore che il Lane possa ancora una volta fallire l’appuntamento col destino. In effetti siamo in tanti (quasi tutti) a sostenere che dal punto di vista qualitativo i biancorossi non sono secondi a nessuna delle altre concorrenti, ma la cautela resta comunque d’obbligo. Gli uomini del tenente Dan (e prima di Baldini e Modesto) hanno infiorato la stagione con ben 14 sconfitte, molte delle quali contro avversari decisamente meno attrezzati. Ora, agli spareggi, certi scivoloni non sono consentiti. Perché se ad altre squadre, anche modeste, consenti di prendere e tenere in mano il pallino del gioco, le sorprese diventano all’ordine del giorno. Se ad un avversario, anche modesto, regali mezza partita nella quale gli consenti di menare le danze a suo piacimento, non ti puoi lamentare se poi ti castiga. L’incontro alle porte, contro la Pro Sesto, esige dunque una squadra subito in partita, padrona del campo e in grado di rispondere non sono sul piano della qualità ma anche (e forse soprattutto) su quello dell’intensità e del carattere. Se il Lane sarà giustamente cattivo ritengo che per i lombardi sarà quasi inevitabile la sconfitta. Ma se i nostri dovessero pensare di poter portare a casa il risultato solo in virtù del blasone o dell’album Panini, allora potrebbero essere guai seri. Vediamo però un estratto del Thomassen-pensiero:

“Dimentichiamo il campionato perché quel che ci si aspetta è un nuovo film, fatto di 4 blocchi da 2 partite. Abbiamo avuto più di un mese per prepararci all’appuntamento, un tempo che ci ha consentito intanto di recuperare quasi tutte le pedine (restano out solo Cataldi e Valietti, quest’ultimo probabilmente recuperabile già per il ritorno) e per definire le scelte tecnico tattiche da fare. I giocatori sono belli carichi e la mia sensazione è che tutti abbiano potuto alzare la loro intensità individuale e la carica positiva. Ho battuto molto sul fatto che nessuno si faccia fuorviare dai risultati ottenuti in campionato: da dicembre ad oggi i brianzoli sono cresciuti molto, come dimostra la classifica finale. Ciò che mi aspetto dai miei è personalità e coerenza con la nostra identità di squadra. In una partita è normale avere alti e bassi ma non potremo mai perdere il bandolo della matassa. Si gioca con andata e ritorno ma non voglio calcoli. L’attenzione deve essere continua, perché le partite possono essere decise da episodi contingenti: guardate quel che è successo a Padova. Abbiamo per fortuna una rosa ampia e questo ci dà il vantaggio di poter cambiare senza togliere qualità al gruppo. Ci aspettano 8 partite in un mese e servirà l’apporto di tutti, di chi giocherà 95 minuti come di chi ne disputerà 5… Sulla formazione non fatemi sbilanciare, non voglio dare vantaggi agli avversari. Greco? E’ un elemento molto duttile che può occupare diverse posizioni, ognuna delle quali porta a schieramenti diversi. Lasciatemi il tempo di riflettere.”

Arbitro dell’incontro sarà il signor Arena di Torre del Greco, che quest’anno ha diretto due volte il Lane (una vittoria al Menti contro la Juve NG e una sconfitta in trasferta a Busto Arsizio).