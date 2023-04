Il Lane cala la serranda e vince

Le pagelle del "Baffo"

IACOBUCCI 6,5: intervento decisivo al 37’ dopo lo svarione di Cappelletti. Buon intervento a metà ripresa, quando si oppone al tiro di Di Cosmo. Nessuna topica, ma qualche pallone di piede gestito male. Ma nel complesso fa il suo.

VALIETTI 7: al 21’ mette in mezzo un traversone al bacio per il vantaggio. Una partita decisamente positiva, che riscatta il disastro contro l’Arzichiampo. Oggi c’era da spingere e lui non si è tirato indietro. Bene così.

PASINI 6: al 46’ incertezza su un pallone in profondità. Al 73’ in complicità col solito Cappe, libera in area Di Cosmo ma poi rimedia in extremis. Dei due centrali è il più convincente.

CAPPELLETTI 5-: prima topica della sua gara al 37’ quando cicca la palla e offre a Carletti la più ghiotta delle occasioni: buon per noi che si oppone il portiere. Ci prova di testa alla fine del primo tempo ma la sfera va alta. Al 62’ intervento da Mai Dire Gol che libera Sipos verso la porta. Deve al più presto trovare la condizione fisica, perché così è una mina vagante.

BELLICH 7: al 18’ salva su Carletti. Al 62’ interviene sul cross e devia male sul proprio portiere, ma la carambola grazia il Lane. Quasi autogol… All’83’ buon recupero di palla che avvia la ripartenza. La sua è una prestazione di livello, che dimostra che può dare un contributo anche da laterale.

ZONTA 7+: al 13’ bella discesa e buon traversone per Rolfini. Ancora un bel traversone al 43’. Dopo tante critiche il bassanese risponde con un primo tempo da incorniciare, per corsa e pulizia di gioco. Cala col passare del tempo, ma il giudizio resta lusinghiero.

(RONALDO) n.g.: offre all’83’ un interessante assist in area per Osvizach. Punizione da ottima mattonella, che si infrange però sulla barriera. Polveri bagnate.

GRECO 6,5: si sacrificsa soprattutto per dare equilibrio a un centrocampo che spesso aveva fatto la figura della banda del buco. Valido sia in fase di interdizione che nelle ripartenze. Una cerniera là in mezzo che fa spesso la differenza.

DALMONTE 7: Tiro crossl 5’. Botta imprecisa al 56’. Al 63’ cava dal cilindro il coniglio vincente: super dribbling e pallone a girare sul sette alla sinistra del portiere. Roba da Pinturicchio. Quando tocca palla fa incanutire la zazzera agli avversari. Un giocatore che comunque non ha a che fare con la terza serie.

(GIACOMELLI) n.g.: un solo pallone giocabile all’86’e, ma lo mette sopra il montante. Passaggio fugace nella partita.

STOPPA 6/7: apprezzabile il cross da destra al 21’. Al 26’ potrebbe innescare il meglio posizionato Rolfini e invece preferisce servire Dalmonte che viene stoppato. Al 31’ buon assist per Rolfini. Tanto lavoro in quantità, ma non a scapito della qualità.

(OSVIZACH) n.g.: verso fine gara potrebbe fare molto meglio sull’invito di Ronnie all’83’ ma calcia a lato.

BEGIC 6/7: sull’invito in area al 21’ batte a colpo sicuro e insacca. Tiene una posizione più prudente del solito, rinunciando a qualche scavallata a favore di un controllo attento della fascia.

(DELLA MORTE) n.g.: va al tiro al 53’ ma viene murato. Cerca la giocata vincente in contropiede ma non è fortunato.

ROLFINI 6,5: ottimo colpo di testa al 13’ su cui si supera Desplanches. Alla mezzora riceve un buon invito e batte bene al volo ma il portiere para. Si vede che ha una voglia tremenda di segnare. E tutto sommato meriterebbe la soddisfazione personale, che però non arriva.

(FERRARI) n.g.: cerca di lasciare il segno nella mezzora in cui va in campo. Ci arriva vicino con qualche triangolazione pericolosa ma il pomeriggio non è di quelli gloriosi.

All. THOMASSEN 7,5: rischia moto lasciando fuori formazione contemporaneamente Ndiaye, Cavion, Ronaldo, Della Morte e Ferrari. Come dire quasi l’intero Gotha biancorosso. Ma dimostra di avere regione. Il suo Lane contro il Trento è ordinato, tignoso e preciso. Concede solo due palle ai gialloblù ma entrambe su karakiri individuali. Era da una vita che i biancorossi conservavano vergine la loro porta. Inoltre terminano l’incontro senza nemmeno un cartellino giallo. Anche questo, evento epocale. Non è stato un Vicenza da spellarsi le mani ma si è dimostrato quadrato e non ha attentato alle coronarie dei tifosi. Che infatti hanno diretto i loro strali solo su Federico Balzaretti. Il tenente Dan mette nel cestello due bei gamberi. Meglio che in Forrest Gump, a pensarci…

DAGLI SPOGLIATOI

Mister Tedino: ho visto un Vicenza con tante qualità davanti. L’avevo ammirato anche a Torino per la Coppa. Bisogna capire che nel calcio non tutto fila liscio fin dall’inizio. Con noi ha vinto strameritatamente: maggiore cattiveria, temperamento e tempismo. Per quanto ci riguarda, ho il rammarico di non aver sfruttato bene qualche contropiede che ci era riuscito e che andava concretizzato meglio. Se vogliamo evitare i play off servirà più fame e più rabbia: così la squadra non mi è piaciuta per niente.”

Mister Thomassen: la vittoria è figlia del nostro atteggiamento, che è alla base di tutto. Ho apprezzato la convinzione e l’aggressività con cui abbiamo giocato, soprattutto in fase di non possesso palla. Il modulo conta poco, conta rispettare i compiti. I terzini erano stati preparati per compiti specifici e li hanno rispettati, come pure il mediano che andava sul loro play. Quanto agli errori individuali, fanno parte del calcio. Da questo punto di vista dobbiamo ridurre i rischi minimizzando i tempi concessi agli avversari. Ora bisogna continuare su questa strada, partendo dal campo di allenamento. Dite che ho avuto coraggio nella formazione? Io scelgo in base al lavoro in settimana, dando priorità a chi vedo meglio.”