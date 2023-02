Vicenza-Sangiuliano, il pre-partita di mister Modesto

Mister, è contento di aver ritrovato il suo Vicenza?

“Nelle ultime tre partite per fortuna abbiamo ripreso il filo che avevamo un po’ smarrito: c’è sempre da migliorare ma la squadra ha dato un segnale forte. Nel recente passato siamo talora mancati di attenzione, concentrazione e cattiveria ma ora siamo tornati al nostro livello. I ragazzi hanno capito che ogni avversario può metterci in difficoltà se partiamo contratti e insicuri.”

Quanto conta l’evidente crescita sul piano fisico dopo lo stop natalizio?

“A dir la verità io non ho mai visto una squadra sulle gambe, anche quando abbiamo giocato male. E’ stato più che altro un problema di testa…”

Nonostante i due lungodegenti Cataldi e Scarsella, con il rientro graduale di Cavion lei si trova ad avere problemi di sovrabbondanza. Considerato che i cosiddetti rincalzi, quando chiamati, hanno sempre fatto bene, può essere un problema toglierli dalle scene?

“Nel mio lavoro sono chiamato a mettere in campo quelli che vedo più in forma. Ma i ragazzi sanno benissimo che questo non c’entra con la considerazione che ho per ognuno. Sanno quante partite mancano e che al momento giusto io tengo tutti in considerazione. Si può farsi valere anche per 10 o per 20 minuti, guardate Giacomelli.”

Stavolta giocherà Dalmonte?

“Non lo so. Teniamo conto che è rientrato in gruppo solo 2 giorni fa dopo una settimana di stop. Valuterò all’ultimo momento. E visto che ogni volta mi chiedete il nome di un titolare, stavolta faccio il nome di Jimenez.”

Vi è pesato lo sciopero del tifo?

“Non poteva non pesarci. A volte il silenzio è più pesante di qualsiasi critica. Tuttavia siamo sempre andati ad applaudire i nostri sostenitori sotto la Curva, perché la maglia è la maglia e ci sentiamo sempre in dovere di ringraziarli.”

Che Sangiuliano si aspetta domani?

“Sono una squadra valida, piena di giocatori esperti che hanno calcato anche palcoscenici della Cadetteria. In particolare hanno gli esterni veloci ed un centrocampista molto abile ad andare tra gli spazi. Giocano un buon calcio. Siamo pronti a due possibili scenari: potrebbero venire a pressarci alti oppure stare chiusi dietro e partire in ripartenza. Ma saremo preparati a tutto…”

Ultima considerazione: si avvicina il grande palcoscenico dello Juventus Stadium. Che effetto vi farà?

“Io l’ho inaugurato, giocando uno Juve-Parma. Per i ragazzi si tratterà di un’esperienza unica. Hanno bisogno di questi stimoli forti per cementare il gruppo. E poi non saremo soli. Ho sentito che ci sarà un intero popolo biancorosso al nostro seguito.”