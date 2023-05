Vicenza-Pro Sesto: il prepartita del mister

Domani al Menti il ritorno degli ottavi di finale dei play off, con la Pro Sesto in vantaggio dopo il 2-1 di gara 1. Nella tradizionale conferenza stampa prima della partita il mister difende le sue scelte al Breda ma lascia capire che stavolta schiererà la formazione migliore, senza tatticismi o atteggiamenti prudenziali. Orfano dello squalificato Rolfini, Thomassen in attacco punterà sul capocannoniere Ferrari, scegliendo poi tra la folta schiera dei trequartisti berici. Già oltre 8.000 i tagliandi venduti, con garantita una cornice importante di pubblico. Arbitra il signor Marco Monaldi, di Macerata. Inizio delle ostilità alle ore 20.30.

“Non sono d’accordo sul fatto che occorre archiviare la partita di andata. L’abbiamo analizzata per bene, cercando di capire dove abbiamo sbagliato. Non abbiamo approfittato del primo tempo a nostro favore e loro nella ripresa sono stati più efficaci, capitalizzando a dovere le occasioni. Domani dovremo far tesoro dei nostri errori: nel calcio un gol si può sempre prendere, ma bisogna avere la forza e la lucidità per restare in partita, senza commettere altri sbagli. In questo senso il secondo gol è stato figlio del primo: abbiamo perso il filo, come troppo spesso ci è capitato anche in passato. Mi chiedete conto delle mie scelte ed è giusto così. Tuttavia devo dirvi che se tornassi indietro rifarei quel che ho fatto. Prendiamo Ierardi, che ho lasciato in panchina nonostante l’avessi dichiarato recuperato al 100%. E’ vero, ma veniva comunque da un lungo infortunio e la mia decisione è maturata sulla base delle informazioni che avevo, nonchè dalla considerazione che chi ha giocato stava bene e mi dava affidamento. Domani recupererò Valietti, per il quale però faccio analoghe riflessioni: è rientrato in gruppo da pochi giorni e va gestito. Idem per Dalmonte, il quale però è più avanti nella condizione, come si è visto nello spezzone giocato giovedì. Mi aspetto un avversario che cercherà di riprodurre lo stesso schema tattico della gara di andata, ben coperto e pronto ad andare via di rimessa. Toccherà a noi variare il copione, con maggiore cinismo nelle giocate e molta più attenzione in copertura. Siamo ottimisti sull’esito finale e confortati dalla società che da quando io sono qui non ha mai fatto mancare la sua presenza. Chiudo dicendo che conterà moltissimo il fattore campo e il pubblico presente. Per gli avversari giocare con un simile contorno è arduo e diventerà quindi fondamentale trascinare col gioco dalla nostra parte i tifosi biancorossi.”