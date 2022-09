Le dichiarazioni al termine di Vicenza-Pro Sesto

MULARONI

“Arriviamo da una fase di lavoro molto intenso e il risultato largo ci interessa fino ad un certo punto. Non sono d’accordo con chi dice che nella prima mezzora abbiamo avuto difficoltà. Siamo stati compatti ma poi è arrivato il gol su una palla che ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Il colpo ci ha sbloccati e ha eliminato il nervosismo. Di lì in poi la squadra ha dimostrato voglia e umiltà. Cavion? Ha rimediato una distorsione alla caviglia nella rifinitura. Speriamo non sia niente di grave ma ce lo diranno gli esami clinici. Tornando alla gara, siamo contenti, ma non è il caso di fare tanto i galletti perché c’è il Padova alle porte. Non chiamateci corazzata, perché non lo siamo. Non ancora almeno. Il risultato fa bene al pubblico, questo sì e noi faremo il possibile e l’impossibile per continuare su questa strada.”

DALMONTE

“Sono molto contento per la mia prestazione, che è frutto delle richieste del mister. Siamo partiti un po’ contratti, anche per colpa di certe decisioni arbitrali, ma poi abbiamo trovato il passo giusto. Personalmente sto imparando la doppia posizione che mi spetta, ma devo ancora imparare molto. Sono però fiducioso perché con l’allenatore mi trovo benissimo. E questo già dall’anno scorso, quando ancora non puntava su di me come titolare. Oggi abbiamo fatto il primo passo ma ricordiamoci che mancano ancora 37 partite. Era però importantissimo partire bene e ci siamo riusciti! E poi, un gol di testa, via…”

FERRARI

“Sono arrivato a questo inizio di stagione veramente carico di lavoro, ma oggi il campo ha parlato. Qui la gente non mi conosce ancora bene e questa doppietta è una bella presentazione. Soprattutto la prima girata mi ha soddisfatto e ha dato il via alla riscossa. Abbiamo mostrato cattiveria, come ci chiedeva il mister. Col secondo gol ho contribuito a darci tranquillità. Io sono un centravanti vecchia maniera, uno che le prende e le dà. Avrete notato che non c’è rivalità con Rolfini: ci cerchiamo sempre. E lo stesso succederà con Fabio (Scoppa n.d.r). Fisicamente mi sento sulla strada giusta e dedico la doppietta per il suo compleanno alla mia morosa Giada.”