Vicenza-Pordenone: il tenente Dan promette battaglia

Anche se apparentemente saranno i ramarri ad essere maggiormente motivati a fare risultato al Menti, per i biancorossi è l'occasione di registrare il motore in vista della volata finale per la Cadetteria.

Incassato l'accesso ai play off, il tenente Dan spiega il senso di queste ultime due gare della regular season, prima di partire con la lotteria degli spareggi. Che il Vicenza, peraltro affronterà con un paio di turni di vantaggio proprio in virtù del successo contro la Juve NG.

- Che effetto ha avuto la vittoria in finale?

“I ragazzi sono felici perché abbiamo colto un trofeo importante e perché abbiamo acquisito un vantaggio notevole, che adesso dovremo essere bravi a sfruttare.

- Ma la partita di domani a questo punto perde molto del suo significato...

“Non è così, perché fino ai play off noi avremo solo due partite e una ventina di allenamenti per registrare la squadra, quindi il tempo di qui al 4 maggio va sfruttato lavorando sodo, perché dopo ci saranno solo impegni ravvicinati. Questa fase di assunzione va sfruttata al massimo ei giocatori ne sono consapevoli.

- Ci sarà modo di dare spazio a chi sin qui ha avuto un minutaggio ridotto?

“C’è da equilibrare l’opportunità di far giocare chi si è visto meno, senza però tralasciare il resto. Ho una rosa ampia e vorrei dare a tutti le loro opportunità. Penso a Scarsella, che abbiamo appena recuperato e a Ndiaye, che ho utilizzato solo contro l’Arzignano e a Osvizach che quando è entrato ha fatto bene. Tra i convalescenti Valietti ha recuperato mentre Ierardi lo aggregheremo la prossima settimana. Ma ho uno staff che è perfettamente in grado di monitorare le varie situazioni e di calibrare il carico fisico. Peccato solo per Dalmonte.”

- Teme il confronto con la formazione di Di Carlo?

“Non temiamo nulla. Personalmente mi farà tanto piacere incontrare Mimmo, che ho conosciuto quand’era qui a Vicenza. Come giocatore ha fatto la storia e come allenatore sarò onorato di stringergli la mano. Quella col Pordenone sarà una gara dura, perché loro hanno ancora forti motivazioni di classifica. Dovremo mettere in campo tutte le nostre doti di concentrazione e di aggressività. Non giocheremo al risparmio, perché se uno è un professionista l’impegno atletico non deve preoccuparlo.”

- Una dedica particolare?

“Il nostro abbraccio va a Mores. Giovanni era appena entrato nel gruppo e stava portando avanti un bel discorso. La frattura non ci voleva ma gli facciamo un grande in bocca al lupo!”

- Darà un po’ di riposo a Ferrari a vantaggio di Rolfini, in vista dell’ultima fase della stagione?