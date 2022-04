Vicenza-Perugia, in arrivo al Menti i supporter del Pescara per sostenere il Lane: due città legate dal calcio dal 1977 a oggi

Una delegazione di supporters del Pescara sarà domani a Vicenza per sostenere i gemellati vicentini nella mission impossible della salvezza. Si rafforza con quest'ultima iniziativa un rapporto di amicizia tra tifoseria che è la più vecchia in Italia e una delle più consolidate in Europa. Al Menti si mescoleranno dunque ancora una volta sciarpe e bandiere biancorosse e biancazzurre. Pescara-Vicenza, nessuna differenza!