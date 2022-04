Lane: Walking Dead

Contro il Perugia serviva una vittoria. E’ invece arrivata la 22° sconfitta. Il Vicenza è virtualmente retrocesso in C: solo la matematica non se n’è accorta. Alla fine del match si rompe clamorosamente il feeling tra Curva e Patron. Alla presenza in tribuna del presidente Stefano, il Menti si riempi di cori denigratori contro la società e personalmente contro RR. Qualcuno fa alzare al massimo i decibel della musica dagli altoparlanti ma le contumelie del pubblico si sentono lo stesso. Eccome.

LE PAGELLINE

CONTINI 5: diciamo la verità, tutti abbiamo pregato per il suo ritorno tra i pali. Ma oggi, rientrato in campo, Nikita ha disputato la sua peggior partita in biancorosso, rendendo così meno amaro il suo prossimo prevedibile rientro al Napoli. Sul gol del pareggio di Curado (fatte salve le colpe della difesa) forse poteva fare qualcosa di più. Nell’occasione del secondo centro (poi annullato) il portiere sembra avere un riflesso lento sul retropassaggio: l’attimo di incertezza è quello fatale che permette a De Luca di rubargli palla e poi andare in rete. Il calcione sullo stinco è evidente, ma c’è anche la responsabilità dell’estremo difensore che si fa una mezza dormita. Poche responsabilità sul gol della sconfitta. Tuttavia il bilancio è in rosso…

MAGGIO 5,5: fa il suo compitino sulla fascia. Poco da imputargli sulla debacle berica ma certo il suo contributo in fase di spinta non è all’altezza di una grande carriera. Anche qui qualche domanda sul senso del suo ingaggio, buono sulla carta ma inconsistente nella realtà.

PADELLA 6: molto nervoso, incappa nella sanzione disciplinare randellando con Matos. Salterà la prossima gara. Non commette gravi incertezze ma sembra giocare sempre con i nervi scoperti. E questo è un indizio sulla poca tranquillità di una difesa che sin qui ha beccato 58 gol (di peggio ha fatto solo il Pordenone). Ed è la più vecchia della categoria.

DE MAIO 5: il pareggio degli umbri è originato da un traversone sul quale dovrebbe giganteggiare la sua testa, ma il movimento vincente è di un avversario: film già visto. Il suo retropassaggio sulla marcatura poi annullata è un po’ rischioso, ma il portiere potrebbe arrivarci, se uscisse tempestivamente coi piedi. Invece ci si complica la vita (grazie, VAR!). Arrivato per sigillare la retroguardia, non si può sicuramente dire che abbia risposto alle attese…

LUKAKU 5,5: parte col freno a mano tirato, poi abbozza qualche accelerazione, dando però sempre l’impressione di essere preoccupato di rompersi. Un giocatore che doveva essere il top player ma che purtroppo non lo è mai stato. Curiosità: qualcuno, invece di fidarsi dell’algoritmo, è andato a Roma a visionarlo prima di concludere l’affarone?

(CRECCO) n.g.: al 95’ ha una delle (pochissime) chances del Lane per poter far male ai Grifoni, ma il suo tiro finisce tra le mani del portiere ospite. Transita attraverso gli ultimi 12’ della gara senza cambiarne il canovaccio.

BIKEL 6,5: tra le poche cose da salvare nella partita del Menti, c’è l’esperimento di mettere il portoghese davanti all’area a fare il centromediano metodista. Da buon soldatino dice signorsì e per tutta la gara randella, contrasta, fa le diagonali e non perde mai fisicità. Volevamo anche i passaggi illuminanti? Potevamo portare a casa Verratti… La migliore prestazione della giubba rossa canadese da quando è a Vicenza.

CAVION 5,5: formidabile il suo recupero palla al 2’ e il passaggio per Zonta sull’esterno. Ma è l’unica cosa da applausi veri per l’intera partita. Al 56’ sembra lui il più titolato ad interdire Segre sul traversone di Matos. Purtroppo il centrocampista perugino salta mentre lui no ed è 2-1. Poco da aggiungere, fino alla sostituzione.

(DA CRUZ) n.g.: trova lo spazio per una gran botta al 74’ ma la conclusione viene disinnescata. Non poteva essere lui a cambiare il finale di partita. O magari si?

ZONTA 5,5: riceve l’assist per l’1-0 ed ha l’intelligenza per non andare al tiro ma cercare l’assist al centro per il compagno accorrente. Ripete l’inserimento dalla parte opposta qualche minuto dopo, ma l’assist è decisamente meno efficace. Poi, pian piano, si spegne, soprattutto in fase propositiva.

(GRECO) n.g.: il suo ingresso mostra lampi di buon repertorio, ma un giudizio concreto è impossibile. Da rivedere. In serie C, forse?

GIACOMELLI 5,5: ottimo suggerimento al 7’ per l’accorrente Cavion. Al 20’ si fa ammonire per un fallo evitabilissimo. Prova il tiro quasi a colpo sicuro, ma sul primo palo invece della solita traiettoria a rientrare: Chichizola para. Si muove molto, ma per l’ennesima volta non trova mai uno dei suoi numeri per saltare l’uomo, con cui in passato ha spesso deciso le partite.

(TEODORCZIK) 5: fa tenerezza per la sua buona volontà accoppiata ad una disarmante pochezza tecnica e di velocità. Anche in questo caso la domanda è sempre la medesima: chi l’ha individuato come rinforzo in attacco e su quali basi? Chissà che prima della fine del campionato qualcuno ce lo comunichi, senza farlo rimanere un segreto di Fatima come in estate l’arrivo di Jallonado e di Longhigno.

DALMONTE 6: si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per portare avanti i biancorossi. Al 47 prova la conclusione ma la mira è alta. Si destreggia bene sulla fascia al 54’ e poi la mette bene sulla fascia opposta, ma non ne esce nulla. Una prestazione appena migliore rispetto all’ultima, ma sempre lontanissima dagli standard cui ci aveva abituato. Sufficiente solo per via il gol.

(RANOCCHIA) 5,5: tenta su punizione al 68’ ma la palla è facile preda del portiere. L’impressione è che abbia smesso di credere alla causa comune dopo il mercato di riparazione e la ridda di voci sul suo conto. Bravo è bravo, ma si compiace di sè stesso e non riesce mai ad essere decisivo. Come si vede benissimo in occasione dei tre o quattro corner/calci da fermo che batte davvero alla membro di segugio.

DIAW 5: al 31’ becca l’immancabile cartellino giallo. Solito motivetto. Gira come una pallina da flipper per il campo e cerca troppo spesso l’inutile contatto con gli avversari. Stavolta non riesce mai ad impensierire la difesa ospite e senza le conclusioni di Davide l’attacco del Vicenza è poca cosa. Un limite fisiologico, visto che dei 33 gol segnati buona parte non sono dei punteri di professione.

Mister BALDINI 5,5: diciamo subito che qualcosina di diverso s’è pur visto, specie nel primo tempo. Qualche recupero di palla grintoso, qualche pressing alto, un po’ di velocità in più. Ma il gioco, il grande assente in casa Lane, è latitante in casa Lane esattamente come ai tempi del Santo di Cassino e del buon Brocchi. E senza gioco è difficile mettere in difficoltà gli avversari. Anche se non fanno la partita della vita, com’è stato per gli uomini di Alvini. In settimana ci ripeteranno che la matematica non ci condanna. Ma il buon senso sì. Mentre scrivo il pezzo, l’Alessandria in 10 sta vincendo 2-0 al Tombolato. C’è tutta la ripresa perché i granata possano ribaltare il risultato. Ma cambierebbe davvero qualcosa?