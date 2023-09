Un Lane non bello ma molto pugnace

Non incanta per il gioco ma la vittoria contro la Pergolettese è più che meritata. Si va a 11 punti e si può anche sognare. Decide Ferrari con una massima punizione.

CONFENTE 6: praticamente spettatore non pagante. Unico piccolo neo un’uscita i due tempi al 67’. Impegnato, si fa per dire, solo da un traversone da lontano che deve bloccare a braccia in avanti in arretramento.

IERARDI 6-: per il momento è solo Mario. Per il Super bisognerà attendere ancora. Si affida al suo carattere da combattimento (non a caso becca un giallo) ma non è trascinante come succede quando è in forma.

GOLEMIC 6: fa un po’ di fatica a contenere gli avanti cremaschi e anche lui finisce nella lista dei cattivi. Senza troppe colpe, peraltro, perché l’intervento incriminato e piuttosto veniale.

LAEZZA 6: anche lui ammonito come i compagni di reparto. Potrebbe sembrare che per fermare la Pergolettese la retroguardia berica abbia dovuto usare le cattive, ma non è così. La partita è stata maschia ma l’unico cartellino giallo l’avrei assegnato (tanto per cambiare) all’arbitro. Negli ultimi minuti poteva risparmiarsi un rinvio alla viva il parroco per poteva complicare la vita.

DE COL 5: la delusione più grossa del pomeriggio al Menti. L’ex Sudtirol disputa una partita scialba, durante la quale non trova mai l’accelerazione giusta per far del male ai gialloblu. Elemento da recuperare in fretta, visto che le corsie laterali sono un’arma imprescindibile per Diana.

(DE MAIO) n.g.: pochissimi minuti, ma bentornato in campo

CAVION 6: lavora molto ed è evidente che ci tiene a dare sostanza alla manovra. Va più volte al tiro, come al 20’ (stoppato), 32’ (fuori misura) e 62’ (senza pretese). Ma quel che deve crescere in lui è la capacità di verticalizzare la manovra senza far girare troppo la palla.

(RONALDO) 6+: innesto sostanzialmente positivo. Guadagna qualche fallo prezioso e fa respirare la squadra.

ROSSI 6+: vedi alla voce Cavion. I due cervelli biancorossi si sbattono lodevolmente, ma anche Faustino pecca spesso in macchinosità e lentezza. Un plauso per le due ripartenze avversarie che disinnesca nel finale.

DELLA MORTE 7: spetta a lui la palma del migliore in campo. Nel canestro dei talenti che il Padreterno gli ha dato non risultava ci fosse l’animus pugnandi. Invece il fantasista, oltre a fornire alla compagine gli unici tentativi di accelerazione e di successo nell’uno contro uno, non smette un attimo ci combattere sulle seconde palle, guadagnando, quando esce, l’ovazione del Menti.

(PELLEGRINI) 5/6: ha una ventina di minuti (abbondanti) per lasciare a tutti noi l’impressione che il mister potesse utilizzarlo prima. Ma non è così. La sua presenza in campo risulta impalpabile. Alla prossima!

COSTA 6: anche il noventano non disputa la sua miglior partita da quando è al Lane. Le sue folate non producono i soliti effetti devastanti. Tuttavia, rispetto all’omologo sull’altro lato, lui ha anche caratteristiche di copertura e si rende utile. Su di lui il fallo del penalty che risulta decisivo.

ROLFINI 5/6: un passo indietro rispetto alle prove confortanti del recente passato. Sul taccuino resta un colpo di testa fuori al 24’ e poco altro. Ma non è che la squadra abbia messo in area palloni a vagonate.

(TRONCHIN) n.g.: tipica comparsata buona solo per le statistiche

FERRARI 6-: un po’ l’allenatore lo utilizza in modo diverso dall’anno passato, un po’ è lui ad essere sotto standard, certo è che al Vicenza mancano le sue giocate da Loco. Per fortuna trova la sua anima da bomber al momento (delicatissimo) di mettere nel sacco il rigore. Picchia, viene picchiato, il direttore di gara lo sanziona e il mister prudentemente lo richiama.

(GRECO) 6+: ottimo il suo apporto quando al 68’ viene chiamato dalla Patria in trincea. Corre, contrasta, ispira e rende difficile la manovra degli ospiti alla vana ricerca del pareggio. Peccato l’occasionissima in contropiede dell’ultimo secondo, che sciupa con un passaggio sciagurato.

Mister DIANA 6,5: ci aveva avvertito per tempo, bisogna avere pazienza finchè la quadra non si trova. Piazza in campo a sorpresa Della Morte ed è mossa vincente. Tiene fuori Ronaldo per dargli spazio solo quando la partita lo richiede: altra decisione saggia. Schiuma rabbia per 98 minuti chiedendo ai suoi determinazione agonistica e gana di combattimento. Non è ancora calcio champagne, certo. Oggi neanche calcio Durello. Ma se con il Tavernello si sale in alto e ci si resta, facciamo come faceva Montanelli alle elezioni: turiamoci le narici e guardiamo solo al bicchiere mezzo pieno. Vai così, Aimo. E’ un Vicenza bruttino da vedere ma difficilissimo da affrontare per gli altri. Per il momento va benone così.