Arriva il derbyno, stadio già sold out?

E’ morto il Re, viva il Re. Ma non vi parlerò della Perla Nera. Preferisco aggiungere qualche riga, dopo le tante apparse in questi giorni, dedicate al Gianfranco Volpato, indimenticabile terzino del Vicenza degli anni d’oro. Quelli del ventennio in serie A. Sono abbastanza vecchio per ricordarmeli tutti, dall’esordio in prima squadra (23/12/1963 Roma-Vicenza 1-1) all’ultima apparizione (11/5/1975 Vicenza-Varese 1-1), passando per l’unica rete segnata, in un Vicenza-Mantova (2-2) del 18 dicembre 1966. Francobollatore spietato nella marcatura rigorosamente a uomo, gli toccarono tutte le celeberrime ali di quei tempi, da Jair a Riva, da Prati a Pascutti. E lui sempre lì sul pezzo, a mordere i garretti dei campioni. Lui che non veniva dal Santos, come Pelè, ma dall’Azzurra di Sandrigo. Alla fine, 256 presenze. Nel tabellino aggiornato dietro solo alla coppia Savoini/Giacomelli, Gigi Menti, Santagiuliana e Di Carlo. Ma veniamo al Lane dei giorni nostri. Che deve metabolizzare i panettoni in vista del big match, il Derbino col Padova previsto per il prossimo 8 gennaio al Romeo Menti. Modesto dovrà ancora una volta fare i conti con problemi di formazione, vista l’assenza per squalifica di Pasini e Greco, la permanenza in infermeria di Cataldi, Valietti e Oviszach e la verifica sulle condizioni di Padella e di Ronaldo.

Ne sapremo di più solo alla vigilia della gara. Il dato certo, intanto, è quello dell’affluenza allo stadio: bruciati in poche ore i tagliandi della Sud e agli sgoccioli i biglietti dei Distinti, la parte biancorossa del Menti è già al sold out. Resta solo il dubbio su quanti padovani saranno presenti nel settore a loro destinato. Le premesse non sono buone, visti gli accenni di disamore della piazza del Santo dopo il campionato deludente dei biancoscudati, ma si sa, la rivalità è così accesa che difficilmente i tifosi lasceranno le “Galline” prive di supporto dagli spalti. Il Padova ha circa 1.500 abbonati ma nell’ultima gara disputata all’Euganeo sono stati soltanto 200 i tagliandi venduti. Brucia ancora in casa Lane la sconfitta dell’andata (2-1) con il gol decisivo di Russini a 6 minuti dalla fine, complice (forse) un’indecisione di Confente. All’appuntamento calcistico mancano ancora molti giorni, ma già l’atmosfera si è surriscaldata per la decisione dei Vigili Urbani di Vicenza di esplicitare la situazione fuori controllo circa il parcheggio dei pulman degli ospiti. Allo stato attuale i posti disponibili per gli ospiti non sono ancora stati messi in vendita, in attesa delle indicazioni della Questura che arriveranno lunedì. Come si sa la realizzazione di Largo Paolo Rossi ha comportato il restringimento dell’area recintata fuori dallo stadio.

L’eventualità di afflusso massiccio di torpedoni da Padova, oltre la quindicina che in questo momento può essere parcheggiata in sicurezza, comporterebbe, a detta della Polizia Municipale, gravi rischi per l’ordine pubblico. Non entro nel merito, perché non è il mio mestiere. Osservo solo che la denuncia è arrivata nel quadro di una situazione conflittuale tra i vigili e l’Amministrazione comunale, per questioni che nulla hanno a che fare col calcio (turni, organico, modalità di servizio ecc.). Ho l’impressione pertanto che accanto a giuste preoccupazioni sulla sicurezza si affianchi una conflittualità meramente sindacale. Anche in questo caso restiamo in attesa di sviluppi, sperando che prevalga la ragionevolezza. Aggiungo un’osservazione generale sulla classifica. Delle prime 10 squadre in graduatoria, ce ne sono almeno due (Novara e Pro Vercelli) che sembrano coinvolte nell’inchiesta sulle plusvalenze.

Nel caso di un provvedimento disciplinare, dunque, le formazioni in corsa (dai 27 punti del Padova ai 38 della Feralpi) si ridurrebbero a 8. E battere i biancoscudati al Menti potrebbe significare bloccare, forse in modo decisivo, i tentativi di risalita degli uomini di Torrente, proiettando nel contempo Modesto & C. verso la vetta del torneo, approfittando del turno che vedrà i Leoni del Garda far visita alla Pro Patria (settima a 32 lunghezze). Questo nei numeri. Sul campo, naturalmente, sarà tutta un’altra musica. Lasciatemi però chiudere con un altro accenno sul mitico “Volpe”. Altri tempi, altri uomini. Ricordo un’intervista dove lui mi raccontò di come la squadra si recasse spesso al campo in autobus. Come i comuni mortali. E lui, piccolo di statura, ragazzo di provincia con poca tecnica e grande fisico, in quel calcio vero ci stava a pennello. Ciao Franco, salutaci tutta la difesa: Carantini, Rossetti, Ferrante, Longoni e gli altri campioni della Nobile Provinciale.