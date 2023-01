Verso Vicenza-Novara: Il Lane deve capire la lezione

Nella partita di mercoledì 1 febbraio, alle ore 18, Modesto, senza i tre squalificati (e che squalificati) dovrà mettere in campo una formazione più cinica e incazzata. Di qui in poi, in un campionato che definire anomalo è un eufemismo, risulterà vincente la formazione capace di non fare troppi errori. Ecco il sunto dell’odierna conferenza stampa.

Dopo la sconfitta di domenica l’ambiente si è un po’ destabilizzato?

“Destabilizzato no, perché per 65 minuti abbiamo disputato una buona gara, non lasciando praticamente niente agli avversari. Di lì in poi però la squadra avrebbe dovuto dimostrarsi più attenta, più ordinata e attenta ai dettagli. Invece abbiamo preso il primo gol e poi anche il secondo, su una serie di errori nostri. Ne abbiamo parlato a lungo, riguardando le immagini. Ora non c’è altra strada che fare quadrato. In particolare abbiamo esaminato il 2-1, quando ci siamo fatti sorprendere con due centrocampisti troppo alti, oltre la linea della palla. Ho ricordato ai miei che quasi sempre il pericolo non è dove c’è la palla ma piuttosto dove non c’è. Per questo occorre essere bravi a interpretare l’azione.”

Quello che stupisce è che il Vicenza di Alessandria era formato da giocatori esperti, con una media di oltre 26 anni. Ma nonostante questo si è fatto sorprendere da una Juve, talentuosa fin che si vuole, ma non aveva in campo nemmeno un elemento più vecchio del 2001. Inoltre troppi cartellini, sono ben 87 fino ad ora, un record negativo nel girone.

“Per questo non bisogna mai calare l’attenzione e pensare che la partita sia già incanalata. Non ho fatto i conti di quante sanzioni siano arrivate da quando sono qui io, ma non è questo il punto. Certo, se si gioca aggressivi come facciamo noi, il rischio esiste.”

Il Novara all’andata ci ha bastonati per bene. Che partita si attende?

“Mi aspetto un Novara cattivo, con stimoli forti, anche perché ha in formazione giocatori di qualità per la categoria. Come ripeto sempre, tocca a noi interpretare la gara da Vicenza.”

Uno dei tanti giocatori che sembrano aver perso un po' lo smalto dei tempi migliori è Stoppa…

“Matteo è un giocatore fortissimo. Lo vedo ogni giorno in allenamento. E l’ho utilizzato quasi sempre. Ha le doti per primeggiare, ma anche lui deve migliorare in continuità e per essere completo anche attrezzarsi per la fase difensiva. Domani sarà in campo dal primo minuto.”

Mancano meno di due ore alla chiusura del calciomercato. E’ arrivato Della Morte e forse anche un centrocampista…

“La società conosce il mio pensiero. Ci siamo chiariti su questo punto pochi giorni fa. Della Morte l’ho allenato due anni fa ed era già forte. Ora lo vedo ulteriormente cresciuto. Sono sicuro che ci servirà, ma domani non aspettatevi di vederlo in campo dall’inizio. Non è mia abitudine far giocare subito i nuovi. E’ una questione di rispetto per chi si è fatto il mazzo sin qui.”

Resta il fatto che, salvo sorpresone dell’ultimo minuto, il centrocampista potrà anche arrivare sul filo di lana (ma non il papabile Palmieri) ma il difensore centrale o esterno sinistro probabilmente no. Il che significa che il pacchetto arretrato (che ha perso Padella) resterà quello che è fino a fine stagione. Considerando che parliamo del reparto più chiacchierato, è un’altra grossa scommessa che il Mister dovrà vincere. Alzi la mano chi ci crede…