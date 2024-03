Vicenza-Fiorenzuola, il pre partita del mister

C’è bisogno di metter mano al SuperVicenza, oggi. A causa della squalifica, Vecchi non potrà nemmeno fare lo stratega a bordo campo, sostituito nell’occasione dal match analyst Velleri e dal preparatore dei portieri Onesti. Ma quel che più conta, oltre all’assenza fino a data da destinarsi (probabilmente salterà anche la preparazione della prossima estate per aggregarsi al gruppo più tardi) di Alex Rolfini, dovrà fare a meno di Ronaldo, che è stato sanzionato con due giornate, con l’aggiunta di Talarico, il quale lamenta un problema al ginocchio che lo rende out. Questo imprevisto ha costretto il tecnico a recuperare un po’ anzitempo Proia (che però verosimilmente starà in panchina) e ad effettuare un certo turn over. “Mi toccherà fare tre o quattro cambiamenti – ha detto nel corso della conferenza stampa a Fellette – anche per far riposare qualcuno in vista di sabato con il Legnago.”. La difesa non dovrebbe essere toccata, mentre a centrocampo potrebbe essere la volta di un De Col/Cavion/Tronchin/Greco, con il ritorno di Della Morte sulla trequarti e la conferma di Pellegrini a fianco di Ferrari. A meno che il mister non decida che è arrivato il momento di dare semaforo verde a Marco Delle Monache, invocato a gran voce dalla tifoseria del Lane. “Il Fiorenzuola è una formazione diversa rispetto alla Pro Patria – ha continuato il mister - quindi dovremo utilizzare criteri differenti. Loro sono una squadra che gioca un calcio propositivo e, senza il nostro costruttore di gioco, noi dovremo mettere in campo molto agonismo e molta intensità. D’altra parte mancano solo 2/3 mesi alla fine e non possiamo lasciare niente al caso.” La squadra biancorossa potrà contare sul pubblico e su un morale molto alto, dopo due partite portate a casa nonostante l’inferiorità numerica. Si tratta adesso di consolidare il terzo posto conquistato e magari provare da subito ad accorciare su un Padova che non sembra in splendida salute. Ci si augura, in chiusura, di poter contare su un arbitraggio di buon livello (dirigerà la gara il signor Totaro di Lecce) che faccia dimenticare al più presto la pessima performance a Busto Arsizio del suo collega Iannello. Diciamo che l’arbitro di oggi al Menti è molto facilitato nel suo compito: far peggio del suo predecessore messinese sarebbe impresa davvero ardua…