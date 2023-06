Fumata grigia nel primo assaggio con "Artiglio" Tesser

Sembra terminata la fase di approccio tra il Lane e Attilio Tesser. Le parti si sono confrontate e il Vicenza prima di prendere una decisione ha chiesto di potersi muove a 360° anche con altri tecnici. Il tecnico di Montebelluna ha chiarito che in caso di chiusura positiva porterebbe con sé, come sua abitudine, l’intero staff di collaboratori, che quindi non sarebbe scelto da Largo Paolo Rossi. A questo punto è probabile che la proprietà biancorossa con Sagramola, preferisca chiudere prima con il nuovo DS, coinvolgendolo nella scelta dell’allenatore. Sembra che le parti debbano ritrovarsi a breve, dopo che il Vicenza avrà portato a termine gli abboccamenti previsti (Rossi e Toscano, come annunciato dal GdV oppure altri nomi non ancora trapelati, tipo Aglietti?). Giorni caldi dunque per il Lane: prima il DS e poi il mister o viceversa?