Verso Lumezzane-Vicenza: il pre partita del mister

La fine dell’avventura vicentina di Federico Valietti anticipa di poche ore la conferenza stampa pre match di domani del mister. Valietti dunque ritorna al Genoa in quale lo cederà in prestito al Taranto, togliendo così la possibilità ai biancorossi di mantenere il prestito fino a scadenza. Il giocatore, pur avendo disputato quasi 40 presenze tra Campionato e Coppa, non è riuscito a ritagliarsi un posto fisso né con Vecchi né con gli allenatori precedenti. Avendo solo 24 anni è però evidente il suo bisogno di essere utilizzato con continuità per dimostrare il suo valore. Evidentemente la società rossoblu, proprietaria del cartellino, crede ancora nel giovane esterno ed intende decidere con le mani libere il suo futuro, mentre il Vicenza libera quel posto in lista che potrebbe riempire già in questa sessione di mercato. Quanto alle dichiarazioni appena rilasciate dal tecnico bergamasco, l’apertura è stata dedicata ad un ragionamento sullo stato attuale della squadra:

“Abbiamo registrato un passo in avanti rispetto alla gara col Giana specie in termini di spessore offensivo e stavolta in trasferta. Vincere aiuta sempre e convince che il lavoro svolto si dimostra costruttivo. Avevo visto subito uno spirito nuovo nei ragazzi ma sono i risultati la vera controprova. Li voglio entusiasti ma senza pericolose euforie, stando sempre coi piedi per terra. Questa è una categoria nella quale bisogna sudarsi ogni partita, visto che non contano né il blasone né il valore del singolo. Abbiamo dimostrato solidità e dobbiamo continuare anche domani, quando ci mancherà il nostro bomber Ferrari. Cavion e Rossi hanno fatto molto bene ma non credo di utilizzarli entrambi per il momento: ci servono qualità e possesso di palla per 90’. In questo senso non ho ancora preso una decisione definitiva. Davanti, Pellegrini può fare la prima punta ma anche Rolfini è all’altezza del compito. A proposito, come hanno precisato i direttori, non c’è ancora una decisione riguardo a lui. Abbiamo bisogno di rinfoltire l’attacco con un paio di elementi, ma questo non passa necessariamente attraverso la sua cessione. Anche qui non c’è niente di deciso. Voglio salutare invece Valietti, cui vogli bene fin dai tempi della Primavera all’Inter. E’ un elemento valido e spero per lui che trovi spazio e soddisfazione. Ma, tornando alla gara al Salieri, ricordo che il Lumezzane è una squadra ben costruita, un mix di giocatori di esperienza e di ragazzi interessanti. Fin qui hanno fatto bene (ho visto la loro partita pareggiata col Padova) e vorranno continuare. Per conto nostro, vorrei vedere un Vicenza capace di essere padrone del suo destino e che mostra sempre il potenziale che gli si attribuisce.