Ufficiale: Kaleb Jimenez Castillo in biancorosso

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’U.S. Salernitana 1919, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione e controopzione, le prestazioni sportive del calciatore Kaleb Jimenez Castillo.

Jimenez Castillo, centrocampista classe 2002, nella scorsa stagione è sceso in campo, in Serie C con la maglia del Seregno, in 34 occasioni tra campionato e coppa, siglando 3 reti e fornendo 4 assist.

La società LR Vicenza comunica inoltre di aver ceduto all’U.S. Ancona, a titolo temporaneo, con diritto di opzione e controopzione, le prestazioni sportive del calciatore Nicholas Fantoni, difensore classe 2002.