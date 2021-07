Nuoto azzurro nella storia, argento nella staffetta: Ceccon sul podio

L'Italia del nuoto entra nella storia con la medaglia d'argento conquistata nella staffetta 4x100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Thomas Ceccon, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno chiuso alle spalle degli Stati Uniti. Il Vicentino Ceccon, con il tempo di 52"49, ieri aveva anche conquistato la semifinale dei 100 dorso, siglando il nuovo record italiano. Sono in tutto nove i vicentini presenti ai giochi.

Nella terza giornata di gare a Tokyo 2020 l'Italia è sesta nel medagliere grazie anche al 21enne Nicolò Martinenghi che porta a casa il bronzo nei 100 rana. "Due medaglie pesantissime - spiega il presidente del Coni, Giovanni Malagò - Se quella di Nicolò potevamo aspettarcela, quella d'argento della 4x100 stile libero è leggendaria. I ragazzi sono stati bravissimi tutti e cinque, anche Santo Condorelli che ha dato il suo contributo in batteria. La lucidità e la forza con cui sono rimasti sempre lì è impressionante. Complimenti a tutti loro e alla Federazione Italiana Nuoto".

L'ottava medaglia per l'Italia ai Giochi di Tokyo è l'argento di Diana Bacosi seconda solo all'americana Amber English nel tiro a volo. L'atleta azzurra ha tenuto testa alla rivale americana, spesso essendo anche in vantaggio, fino all'ultima serie di tiri, quando ha ceduto per una sola lunghezza. "Speravo nell'oro, di bissare Rio, è arrivato l'argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così". Lo ha detto Diana dopo la gara di skeet.