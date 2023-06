Tesser molto vicino al club biancorosso

Siamo alla svolta tanto attesa? Sembra previsto per oggi l’incontro tra il Vicenza e Attilio Tesser. L’allenatore di Montebelluna, sancito un paio di settimane or sono il divorzio col Modena era alla ricerca di una panchina prestigiosa e potrebbe averla trovata proprio alla corte dei Rosso. Sessantacinquenne, ha alle spalle una buona carriera come giocatore (tra l’altro, Napoli, Udinese, Perugia, Catania oltre a 5 presenze in Nazionale Under 21) e una lunga milizia da tecnico che l’ha portato a sedere sulle panchine (ancora Udinese, Venezia, Cagliari, Padova, Ternana, Cremonese, Pordenone ecc.). Il suo gioiello è stata la doppia promozione (dalla C alla A) con il Novara (di Ventola, Gonzales e Pinardi) nel 2009/2011, ottenendo la “Panchina d’argento” della FIGC. Ghiotto precedente per un Lane che da troppi anni sogna una simile cavalcata. Attendiamo dunque lo sviluppo degli eventi con la speranza che si chiuda positivamente questo primo tassello del Lr Vicenza targato 2023/24.