Terza Giornata di gare al Fl Service Challenger Atp di Vicenza Gulbis al Main Draw

La 15^ Edizione della kermesse internazionale trofeo FL Service, tappa del Challenger Atp Tour, mette subito in pista un incontro da fuochi d’artificio. Dopo aver chiuso le qualificazioni ed aver accoppiato i migliori sei giocatori usciti dal draw delle qualificazioni, la giornata di martedì vede quest’ultimi giocarsi il primo turno con i titolari. E capita quindi che il redivivo Ernests Gulbis che ha già vinto due incontri nell’abbinamento è capitato subito con la testa di serie numero uno l’italiano 118 Atp Gianluca Mager. Un test probante per il lettone ex n°10 che dovrà mettere in campo tutta la sua verve e la sua classe per giocarsela con Mager che fluttua tra i 70 e 120 mondiali. Partita in programma alle 15 nel campo centrale. Il secondo qualificato è Giovanni Fonio che è stato abbinato all’argentino Genaro Alberto Olivieri, in programma nel campo 1 come tutti gli incontri che inizieranno nella giornata di Martedì 24. Il terzo qualificato è il francesce Kenny De Schepper che incrocerà la racchetta del toscano Francesco Maestrelli in programma sul campo 1 terza partita a seguire. Il quarto è l’ucraino Oleg Prihodko in programma con Salvatore Caruso come ouverture della giornata sul centrale. Il quinto è il colombiano Nicolas Barrientos sorteggiato con il brasiliano Daniel Dutra Da Silva, verso le 12.30 campo 2. L’ultimo dei classificati a raggiungere un posto al sole è l’argentino Francisco Comesana, che ha rispettato il pronostico essendo il numero uno delle qualificazioni. Incrocerà la racchetta del kazako Dmitry Popko. Chiude la giornata agonistica che vede il debutto del veterano Andreas Seppi con Andrea Arnaboldi in programma alle 17.30. Risultati della prima giornata del main draw che non vedeva impegnati i tennisti in attesa di abbinamento. Quindi hanno giocato con i seguenti risultati: Cerundolo (Arg)-Muller (Fra) 7/5 6/4; ; Olivo (Arg)-Sancko (Ukr) 6/3 7/6; Andrea Pellegrino vs Lorenzo Giustino 6/4 6/4; il pordenonese Riccardo Bonadio la spunta al terzo set sul francese Janvier per 2/6 6/3 6/3; Matteo Gigante con il canadese Galarneau 6/4 2/6 6/3; l’argentino Collarini-Rosol (Cze) 6/0 6/3; Luciano Darderi vince al terzo set con il bielorusso Fatic 6/3 3/6 6/4. La giornata di martedì vede anche l’inizio del tabellone dei doppi, dalle ore 14 Collarini e Olivo contro Echargui-Jecan altro doppio a seguire Darderi e Comesana contro il duo vicentino Mattia Ghedin e Giovanni Zio. Altro doppio come ultima gara del campo 1 vedrà la coppia Usa Vance-Whiting con gli italici Bonadio-Pellegrino.