I risultati delle squadre vicentine nella C la massima serie regionale che darà il pass alla B2

Risultati della terza giornata della serie C delle squadre vicentine. Possibilità di promozione in B2 per le formazioni più brave, retrocessione in D1 per quelle meno attrezzate. Nel maschile sono 6 gli incontri da disputare 4 singoli e 2 doppi. Nel femminile 3 singoli ed un doppio. Bisogna quindi annoverare tra le fila molti tennisti provetti, soprattutto tra quelli del vivaio.

Questi i risultati delle 6 formazioni vicentine della terza giornata. Domenica 26 Marzo ore 10 la quarta giornata. Serie C Maschile. Girone 1: St Bassano P.4; Comunali Vicenza P.3; Tc Mestre P.2; Plebiscito (Pd) e Rovigo P.1. Prossima giornata: Mestre-Rovigo e Comunali-Plebiscito. Riposa Bassano. Mestre ancora in corsa per i play off e potrebbe approfittare della pausa del Bassano; anche se lo scontro diretto è a favore del Bassano che parte avvantaggiato. Girone 3: Park Tennis Villorba p.4; Tc Venezia e Canottieri Padova P.3; Belluno p.2; Ct Vicenza p.0. Prossima giornata: Belluno-Venezia e Villorba-Padova. Riposa Ct Vicenza.

Qui i berici sembrano destinati a salutare la serie C a zero punti e con lo scontro diretto perso con il Belluno sarà D1 2024. Serie C Femminile. Girone 1: Peschiera (Vr) P.4; Ct Vicenza P.3; San Giovanni Lupatoto (Vr) e Villafranca (Vr) P.2; Plebiscito Padova P.1. Prossima giornata: Villafranca-Peschiera e Ct Vicenza-San Giovanni Lupatoto. Riposa Plebicito (Pd). Secondo posto garantito se Domenica 26 le vicentine in casa vincono e distaccano matematicamente le dirette inseguitrici. Poi l’ultima giornata il 2/4 sarà scontro diretto con le veronesi. Girone 4: Green Garden Mestre p.4; Canottieri Padova e Comunali di Vicenza p.2; Ct Scaligero (Vr) p.0. Terza ed ultima giornata di regular season il 26 Marzo ore 10.00 e vedranno di fronte Green Garden-Scaligero e Comunali-Canottieri. Qui con il girone “corto” non c’è zona cuscinetto.

Si rischia dentro o fuori e l’ultima gara quella di Domenica sarà quella decisiva per il secondo posto. Comunali in casa e Canottieri Padova altalenanti che nell’ultima gara non hanno accumulato punti. Borsino che pende in favore delle vicentine che hanno un team un po’ più solido. Prossimo torneo individuale:

A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile 4^ maschile e femminile 2° Trofeo Immunoxidil. Dirige Emiloio Bertacche che validerà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 23 Marzo. Dal 6 Aprile i Comunali di Vicenza ospiteranno la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Per accreditarsi le iscrizioni verranno ricevute entro le ore 12 del 01 Aprile.