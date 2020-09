Campo impraticabile, la Supercoppa lascia piazza dei Signori per il PalaGoldoni

Si sposta definitivamente al PalaGoldoni di Vicenza la Final Four della 25^ Supercoppa Italiana. Domenica alle 11.30 la prosecuzione della semifinale tra Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara, interrotta sabato sera all'inizio del terzo set per l'impraticabilità del campo della LVF Arena in Piazza dei Signori; alle 21.15, in diretta su Rai Due, la finalissima a cui è già qualificata l'Imoco Volley Conegliano, vincitrice ieri per 3-0 sulla Savino Del Bene Scandicci.



La semifinale tra le farfalle di Marco Fenoglio e le azzurre di Stefano Lavarini riprenderà dal punteggio di 0-0 nel terzo set, sulla situazione di un set pari.





LA FINAL FOUR

IL PROGRAMMA

Sabato 5 settembre, ore 18.45 (diretta Rai Sport HD)

Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-17 25-14 25-22)

Domenica 6 settembre, ore 11.30

Unet E-Work Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara sospesa 1-1 (23-25, 25-18)

Domenica 6 settembre, ore 21.15 (diretta Rai Due)

Imoco Volley Conegliano - Vinc. Busto Arsizio/Novara

