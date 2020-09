Supercoppa, umidità e campo scivoloso: sospesa la semifinale in piazza

Riprenderà domenica mattina, dal punteggio di 1-1, la seconda semifinale della 25^ Supercoppa italiana. A causa dell'impraticabilità del campo della LVF Arena, in piazza dei Signori, a Vicenza, reso scivoloso dall'umidità e dunque pericoloso per l'incolumità delle atlete, il match tra Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara è stato sospeso dopo i primi punti del terzo set. La partita proseguirà al PalaGoldoni alle ore 11.

Nel corso della stessa mattinata di domenica, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport decideranno la sede della finalissima, in programma alle 21.15.

Il primo match, giocato alle 18.45, era andato all'Imoco Volley Conegliano. Le pantere di Daniele Santarelli, detentrici del titolo, conquistato nell'autunno del 2019 a Milano, avevano infatti superato per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci. Vinti i primi due set con parziali netti, le gialloblù hanno contenuto la reazione delle toscane di Massimo Barbolini nel terzo set, recuperando da 18-20 e chiudendo 25-22. Egonu top scorer con 14 punti, ma ottime prestazioni anche per Adams e Sylla, orchestrate armonicamente da capitan Wolosz.

Prima dell'interruzione invece, Novara era partito con Bonelli in regia mente Lavarinin aveva schierato in banda Daalderop, con Bosetti inizialmente in panchina. Il match si era aperto nel segno di Gennari e Daalderop. La capitana dell’UYBA sigla il 2-0, l’olandese dell’Igor schiaccia tre volte per il 4-5. Si prosegue in equilibrio, con grande energia su entrambi i lati del campo. Washington con fast e ace per il doppio vantaggio 8-10, mani out di Zanette e +3. Volo di Sansonna, Herbots scarica il fulmine del 9-13 e time out per Fenoglio. Leonardi si esalta in difesa, Zanette sbaglia e UYBA a -2 (12-14). Daalderop scatenata, suoi i punti verso il 13-16. Murato il primo tempo di Olivotto e 15-19. L’ace di Gennari vale il -1, ma la Igor riparte con Washington, che realizza la fast e favorisce con il servizio.

Sul 17-21 dentro Bosetti da una parte e Piccinini dall’altra. Zanette sull’astina, le subentra Smarzek. Le farfalle sono ancora lì, 21-22 e coach Lavarini ferma il gioco. Il Video Check - chiamato a ripetizione da entrambe le panchine - certifica pareggio e sorpasso dell’UYBA (parziale di 5-0) ma Novara nel momento decisivo rialza la testa e con Smarzek e l’ace di Herbots sigilla l’1-0 (23-25).



Rientra Escamilla tra le bustocche, che ripartono di slancio e salgono 4-0 sui muri di Mingardi e Stevanovic. Pipe di Mingardi che colpisce Herbots, fast ancora di Stevanovic e 7-3. Lavarini stoppa tutto sull’ennesimo muro biancorosso (10-4). Out la parallela di Gennari, ace di Hancock per il -4 novarese (12-8). Gennari di polso indovina il punto del nuovo allungo, rintuzzato dalla diagonale di Daalderop: 16-13. Dentro Bosetti e Smarzek, quindi sul -5 esordisce anche Chirichella. Mingardi con pallonetto e bordata, 21-16. Ace di Escamilla, la imita Herrera Blanco e si arriva al set point. Il 25-18 è di Mingardi.