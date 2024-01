Sontacchi e Dal Balcon premiati ai supertennis awars di milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Dopo il successo alle Epic Finals 2023 arriva un altro prestigioso riconoscimento per i vicentini Sara Sontacchi e Luca Dal Balcon. Sono stati premiati come atleti Tpra dell'anno nel corso dei Supertennis Awards 2023 durante la serata di gala che si è svolta lunedì 4 dicembre a Milano.

È di loro il successo nelle Finals torinesi dedicate al mondo Tpra e nel corso della kermesse delle premiazioni il palco è stato anche per loro. La coppia veneziana che, ormai dal 2016, gioca, si diverte e vince tantissimo è la migliore in assoluto. Dai campionati italiani di doppio misto conquistati per cinque volte (la prima nel 2017) al doppio di San Valentino in Versilia nel 2022 fino alle Epic Finals 2023. Quella composta da Sara Sontacchi e Luca Dal Balcon è una coppia di lungo corso nel circuito Tpra e che può contare un palmares come poche altre. Per loro dunque un meritato riconoscimento che arriva in un'edizione speciale, anzi unica degli Awards, con la storica Coppa Davis che fa bella mostra di sé.

“È stato un anno pazzesco – ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, che ha ricordato tutti i momenti salienti a livello maschile, a livello femminile e a livello organizzativo -, hanno iniziato le ragazze a Merida, poi i ragazzi Montpellier, Rotterdam, Indian Wells, Miami, Montecarlo, poi l’udienza Papale, la prima volta degli IBI di due settimane, di nuovo le ragazze a Rabat, poi Wimbledon, il primo Major misto di padel, le ragazze a Losanna e poi Toronto, Pechino, Vienna, la Billie Jean King Cup, le Nitto ATP Finals col tutto esaurito e infine la Coppa Davis”.

Proprio così. In questo anno "pazzesco" per il tennis italiano, i creatini Sara Sontacchi e Luca Dal Balcon si sono ritagliati un piccolo grande spazio. Prossima tappa Tpra vicentina sarà il 21 Gennaio presso i Comunali di Vicenza e verterà proprio nel doppio misto. Per iscrizioni Sara 329-9573459. A Costabissara il 27 Gennaio all in a day per il doppio maschile referente Sara. Al Palladio altra tappa mista per il giorno 11 Febbraio.