Famila Schio di nuovo in campo, oggi alle 20.30 il recupero in casa della Gesam Gas Lucca

Nemmeno il tempo di gustarsi lo straordinario trionfo in Coppa Italia che per il Famila Wuber è già ora di tornare in campo per dare inizio ad un tour de force nelle ultime tre giornate di Techfind Serie A1. In una settimana le orange saranno impegnate in tre trasferte consecutive, una più insidiosa dell’altra: si inizia domani a Lucca, si prosegue sabato a Sassari e si conclude mercoledì prossimo a Bologna. In palio c’è il primo posto in classifica ma anche l’imbattibilità italiana che dura da 25 partite.

Si parte subito con il remake della semifinale di sabato che ha visto Schio dominare una Gesam Gas volitiva ma che non è stata in grado di creare i problemi che tutti si attendevano dalla formazione rivelazione della stagione. Indispensabile sottolineare, però, come ogni gara faccia storia a sé: si riparte dallo zero a zero, si gioca al PalaTagliate, per le toscane sarà una vera rivincita e per le scledensi c’è da gestire la fisiologica sindrome della pancia piena. Da inizio stagione tutto l’ambiente scledense predica il mantra di Dikaioulakos del dover essere una squadra seria: non c’è occasione migliore per metterlo in pratica di questa.

Nonostante il Famila sia una squadra da Eurolega, abituata a giocare molte partite ravvicinate, le fatiche della Coppa Italia rischiano di farsi sentire: probabile assistere ad un turnover delle straniere (in particolare De Shields, utilizzata in tutte e tre le partite della Final Eight) mentre il rientro di capitan Dotto sarà una vera boccata d’ossigeno per Verona e Sottana, chiamate ultimamente agi straordinari.

Quello di oggi, 30 marzo, è il recupero della prima giornata del girone di ritorno che si sarebbe dovuta giocare a inizio gennaio ma che fu rinviata per i diversi casi di Covid che colpirono il gruppo scledense. Lucca occupa attualmente la terza posizione in classifica ma con ben sei gare in più rispetto all’Umana Reyer, la formazione più penalizzata dai rinvii; le toscane sono reduci da undici vittorie nelle ultime dodici partite di campionato.

Francesca Dotto è ad un passo dai 3000 punti in carriera che potrebbe festeggiare proprio sul campo che l’ha definitivamente consacrata come una delle migliori playmaker d’Italia. I precedenti Schio e Lucca si sono affrontate il 3 ottobre all’Opening Day di Moncalieri. In quell’occasione vittoria orange per 68-46 dopo un primo tempo molto equilibrato e dal basso punteggio. Laksa e Dietrick 15 punti per parte. Sabato scorso, il secondo confronto stagionale in semifinale di Coppa Italia: successo scledense per 96-68 con i 18 punti a testa di Mestdagh e Keys.

Arbitri dell'incontro Maschio Duccio di Firenze (FI), Ciaglia Gianfranco di Caserta (CE) e Miniati Gian Lorenzo di Firenze (FI). Palla a due alle ore 20.30, diretta streaming in esclusiva su LBFTV.