Serie A1 Femminile, al Taliercio va di scena il Super Derby Reyer Venezia-Famila Schio

Nella stagione del Famila Schio non c’è un attimo per tirare il fiato, si passa, senza soluzione di continuità, da un big match ad un altro. E sabato 19 dicembre, dopo aver affrontato la dura e complicata trasferta di Girona in Eurolega, le orange, in Italia, sono chiamate ad affrontare quella che è diventata la sfida per eccellenza.

Il derby veneto, il Superclassico del basket femminile contro la Reyer Venezia quello che negli ultimi anni ha messo in palio tutti i trofei disponibili in Italia. E quest’anno si è ripartiti con lo stesso copione dal momento che Famila e Reyer si sono contese la Supercoppa Italiana con una partita che ha già fatto la storia.

Schio è atteso da una gara davvero complicata al Taliercio che non espugna, in regular season, dal 3 febbraio 2019. Tra le scledensi c’è sempre da fare i conti con l’infermeria che sta tenendo lontano dal parquet Collier e Sottana.

“Sicuramente le assenze stanno pesando molto - spiega al sito ufficiale del club Jasmine Keys - non riusciamo ad allenarci al completo. Abbiamo accusato questo momento ma, anche se non abbiamo molto tempo a disposizione per preparare questa nuova partita, dobbiamo rimanere concentrate e ritrovare la nostra strada”.

Venezia, invece, ha ospitato martedì Ekaterinburg ed ha avuto a disposizione un po’ più di tempo e tranquillità per preparare questo delicato match. Per non tacere delle difficoltà incontrate al rientro in Italia ultimate solo giovedì sera a causa della sciopero generale diramato nel Bel Paese.

Il Famila si presenta in Laguna come la squadra da battere, non fosse altro che sono l’unica formazione imbattuta della Techfind Serie A1. Un record che Dotto e compagne sono intenzionate a far durare il più a lungo possibile. “È una partita che per noi conta molto - specifica la Keys - perché è il primo importante banco di prova che ci attende in campionato e non dobbiamo farci sfuggire l’opportunità di confermarci in Techfind Serie A1”.

Entrando in sede di presentazione da segnalare che l’Umana dispone di uno dei roster più lunghi e completi del campionato: in cabina di regia si alternano Carangelo e Attura che all’occorrenza possono anche giocare assieme nella soluzione del doppio play. Yvonne Anderson, guardia, è una delle punte di diamante della squadra di coach Mazzon (che ha sostituito in corsa Romano a novembre): viaggia a 16,4 punti e dispone di classe e velocità.

Sotto le plance le orogranata possono sfoggiare il loro reparto più pericoloso: Thorton, Petronyte (che dovrebbe essere out per infortunio), Ndour e Bestagno sono giocatrici temibili ed efficaci. Infine, in uscita dalla panchina, Penna, Madera e Smorto hanno le qualità per far dare un contributo importante in ogni partita.

“Ora che è al completo - conclude la Keys - Venezia è una squadra diversa da quella affrontata a settembre. Sarà come affrontare un’altra gara di Eurolega: dovremo coprire le nostre debolezze attuali togliendo loro le certezze”.