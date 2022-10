Mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco

Il Sangiuliano pensa di avercela fatta dopo 94 minuti di sofferenza, ma non fa i conti con Dalmonte, che a tempo scaduto inventa un proietta a fil di palo che regala al Lane la prima vittoria fuori dalle mura amiche. Partita dei biancorossi non priva di qualche sbavatura ma punteggio sostanzialmente giusto, che arriva nella giornata in cui Pordenone e Padova ammainano bandiera. Può essere la partita della svolta?

CONFENTE 6,5: Buon intervento al 23’. Neutralizza una punizione al 27’. Buono anche su qualche spiovente insidioso. Unico neo l’uscita a farfalle del 93’. Il giovane portiere ex Chievo si sta imponendo partita dopo partita, dimostrando che almeno uno dei presunti punti deboli in organico, tanto debole non è…

VALIETTI 6+: un’incertezza rischiosa al 28’ e un fallo ingenuo al 53’. Una gara fatta di più luci che ombre ma soprattutto un grande passo in avanti per un giocatore che nelle uscite precedenti aveva creato qualche perplessità, specie in fase difensiva. Ma il Sangiuliano in avanti si è dimostrato troppo leggerino.

PASINI 6.5: fa venire la tachicardia ai tifosi con un errore all’88’ in corresponsabilità con Ronaldo. Per il resto non dura grande fatica a mettere la museruola ai timidi punteros di casa. Dopo un inizio di campionato da comprimario, sta ritagliandosi un suo spazio.

PADELLA 6,5: anche per lui un pomeriggio nel quale fisico ed esperienza bastano per metterlo al sicuro dai tentativi dei lombardi, che ci provano solo all’inizio e versa fine gara. Per il resto il Lane controlla bene e si mette al riparo dalle ripartenze che tanto male hanno fatto in passato.

BELLICH 5,5: Si fa fumare da Cogliati al 23’. Non salta su Miracoli al 26 ma il Lane si salva. Ottimo invece l’anticipo all’85’. La sua partita non è disastrosa, ma di certo è il meno convincente del pacchetto arretrato. Da rivedere contro avversari più tosti.

DALMONTE 8: Ci prova al 13’ ma il portiere para. Interessante ripartenza al 30’. Al 61’ cerca la porta ma la botta viene respinta. Grande traversone a centro area al 74’. Altra grande azione all’80’ ma i compagni non ne approfittano. Nel primo tempo sonnecchia, ma nella ripresa cambia la partita. Il suo bolide in mezza girata è una gemma di potenza e coordinazione. Mister Ciceri se lo ricorderà come un incubo. Peggio di Freddy Krueger.

JIMENEZ 6,5: Tiro non pericoloso al 5’. Bella iniziativa al 53’ ma la mira è alta. Ci prova anche al 62’. Al 74’ si infila in area e chiede il rigore (che però non c’è). Non concordo col commentatore di Eleven che l’ha qualificato come il miglior biancorosso nel primo tempo. Ma certo la sua presenza nella zona nevralgica del campo fa la differenza: tanta corsa, pochi errori e disponibilità a sacrificarsi per i compagni.

(ZONTA) 6: entra e si presenta male con un tiro ignobile al 90ì. Tuttavia il suo traversone finale verso il centro area è un lauto boccone di Kit Kat per quel gattone di Dalmo…

RONALDO 6/7: Al 28’ becca il giallo per rimediare a un liscio di Begic. Straordinaria punizione da oltre 30 metri con il portiere che riesce a deviare con la punta delle dita. Al 72’ il suo tiro da fermo incoccia sulla barriera. Un’altra gara di tanta sostanza. Gli manca forse un po’ di continuità. Ma se ce l’avesse, col tasso di genio di cui dispone, sarebbe in serie A, su qualche palcoscenico di lusso.

CAVION 6-: Tentativo impreciso al 35’. Un altro tentativo al 46 cui si oppone Sposito. Si vede che non è ancora al meglio, ma l’incontro di oggi lo segnala sulla strada del recupero. E al Vicenza uno come lui serve come ossigeno.

(SCARSELLA) n.g.: uno spezzone in cui si vede poco. Quasi niente.

BEGIC 5,5: conclusione fuori misura al 17’. Errore nel passaggio al 33. Ancora più grave l’errore al 56’. Corre moltissimo e lotta su ogni pallone, ma stavolta la qualità non è eccelsa. Deve formarsi del tutto e si capisce perché il mister, pur riconoscendone le potenzialità, lo usa con parsimonia.

(OSVIZACH) 5: non sfrutta il grande assist di Damonte al 75’. Io non so se questo ragazzo friulano fosse o meno tra i “musetti lunghi” di cui ha parlato l’allenatore. Ma la brutta prestazione a Seregno può insegnare a lui come a tutti, che quando il mister ti dà uno spazio devi saperlo cogliere, mettendo in crisi le sue scelte. Oggi purtroppo ha dimostrato di star bene in panchina. Ma tutti noi lo aspettiamo…

ROLFINI 5 : Al 26’ la sua conclusione esce a fil di palo. Non trova la misura al 46’. Un buon pallone non controllato al 70’. Aveva al “Ferruccio” la grande occasione per dimostrare la sua indispensabilità accanto al Loco. Non ha colto l’occasione, anzi ha stupito in negativo. Sempre in ritardo su ogni palla, impreciso, mai pericoloso, fuori posizione. Che sia un attaccante forte lo dimostra il suo curriculum. Ma adesso è il momento di non vivere sugli allori e di parlare coi fatti. Vai, Alex, ma sappi che il voto è d’incoraggiamento…

(ALESSIO) n.g.: pochi minuti e nessun segnale importante.

Mister BALDINI 6,5: Si era sempre detto che servivano tre punti esterni per sbloccare il pessimo Vicenza da trasferta che ha caratterizzato le prime partite. Oggi è arrivata la vittoria di un Lane non certo stratosferico, ma quasi sempre padrone del campo. Il Sangiuliano è stato a lungo in cima alla Hit Parade, ma resta una neopromossa dalla D, posta improvvisamente di fronte alla Nobile Provinciale. E ai suoi magnifici e fedelissimi tifosi. Pur orfano del suo capocannoniere Ferrari, della rivelazione Greco e di Ierardi, i biancorossi sono piaciuti, soprattutto a centrocampo, dove c’è stata tanta corsa e qualità. Ora la guaduatoria si è decisamente appiattita, con i nostri beniamini appaiati ai “fenomeni” del Pordenone del Padova. E domani scommettiamo che sui social i post “Baldini incapace”, “Baldini suicida” e “Baldini somaro” si ridurranno drasticamente? Miracoli del Bar Sport…