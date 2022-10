Sangiuliano-Vicenza, il pre partita: intervista a Francesco Baldini

“Abbiamo una squadra importante ma dobbiamo imparare a combattere su ogni palla come fanno le squadre meno dotate. Il nostro riferimento è il secondo tempo col Renate. Se a Seregno saremo così possiamo tornare col bottino giusto. Ma si gioca ogni tre giorni e non c’è tempo di stare troppo ad analizzare. Faremo senza gli squalificati, sapendo che fa parte dei rischi”. Così mister Baldini alla conferenza stampa di sabato per il pre partita di domenica in casa del Sangiuliano.

Problemi di infermeria?

“Purtroppo qualche complicazione c’è. Cappe non è ancora recuperato e anche Stoppa lamenta un fastidio per un affaticamento muscolare. E poi c’è qualche altro problemino fisico per qualche altro, ma non ne voglio parlare per non avvantaggiare gli avversari. Resta la fiducia incondizionata per quelli che avrò a disposizione e darò la preferenza a quelli che sono al 100% di forma.”

A questo proposito, in settimana ha parlato di qualche musetto lungo di troppo. E’ un pericolo per il futuro?

“Assolutamente no. Io sono un uomo di calcio e so che nessuno è felice quando deve stare in panca. Ma ho dimostrato che c’è spazio per tutti, basta avere un po’ di pazienza. Inoltre non mi riferivo ai giocatori più rappresentativi, che per carriera possono ambire ad un utilizzo più continuo. Con gente come Cavion e Zonta ci siamo parlati continuamente e sanno come la penso. Mi riferivo magari a qualche elemento più giovincello e meno esperto, che scalpita per giocare. Lo capisco, ma devono adattarsi. Sapendo che prima o poi arriverà anche il loro momento e quando poi si va in campo sul serio, tutti i nodi vengono al pettine e devi dimostrare coi fatti di meritare il posto.”

Toccherà a Rolfini cogliere l’occasione con Ferrari ai box…

“E sono sicuro che Alex la coglierà. Gli chiederò un doppio fronte di impegno: come cannoniere e come aiuto sulla trequarti in fase di non possesso palla. Loro sono una formazione muscolare e combattiva. Ma ho sentito il loro tecnico e credo che non faranno le barricate. Giocheranno invece per vincere, cercando di metterci in difficoltà con le ripartenze, come hanno fatto quasi tutte le squadre che incontrano il Vicenza.

Che partita sarà, dunque?

“Una vera battaglia calcistica, dove il risultato non si porta a casa solo coi dati tecnici. Noi saremo protagonisti del campionato solo se sapremo calarci nella realtà psicofisica delle squadre meno dotate: carattere, corsa, cattiveria calcistica. In una sola parola che condensa tutto: umiltà.”