Il Sandrigo agguanta la promozione in B2

Dopo il pareggio di Pavia, l’incontro casalingo del Sandrigo era tutti in bilico, ma l’esperienza ed il cuore dei berici andava oltre, incluso il tifo dei supporters. Apriva le danze Kracman contro il 2.5 Bergonzoni e subito il primo punto in cascina per 6/1 6/2. Umberto Rigoni 2.7 affrontava l’ostico 2.5 Giuseppe Bonaiuti che riportava in parità l’incontro a squadre vincendo al terzo per 7/6 6/7 7/5 dove Rigone ha fatto l’impossibile per allungare. Terzo incontro vedeva impegnato Mario Radic con il loro numero un Riccardo Mascarin 2.2. Battaglia al terzo set anche qui dove però Radice portava in vantaggio il team del Sandrigo. Sugli scudi Andrea Bresolin che da 4° singolarista se la doveva vedere con il 2.5 Lorenzo Zacconi. Di solito la pressione ed il ranking inferiore dovrebbero influire in negativo. Invece Bresolin si è esaltato e dopo aver vinto il primo set per 6/2 porgeva il fianco al lombardo che gli rendeva lo stesso punteggio. Nel terzo set il vicentino riacquistava fiducia e ripercorreva il gioco che l’aveva visto aggiudicarsi la prima frazione, portando a casa l’incontro ed il punto sicuro del pareggio. La parola quindi ai doppi, dove il duo lombardo più forte Mascarini e Zacconi affrontavano Matjaz Jurman-Andrej Kracman.Punto decisivo questo che portava in vantaggio i berici e dava loro la promozione in B2. Nell’altro campo erano Radic e Rigoni ad onorare la gara, ma appena avuto l’esito della vittoria dei compagni abbandonavano la partita, lasciando spazio ai festeggiamenti. Questo il roster: Mario Radic 2.4, Andrej Kracman 2.6, Umberto Rigoni 2.7, Andrea Bresolin 2.8, Marco Gazzola 3.1, Matjaz Jurman 3.4, Enrico Bisarello 3.5 e Matteo Barbieri 4.3.