Risultati della 5^ giornata degli ottavi del Fl Service Atp Challenger di Vicenza

Day five della 15^ Edizione della kermesse internazionale trofeo FL Service, tappa del Challenger Atp Tour ha registrato l’uscita di Giovanni Fonio, Luciano Darderi ed il friulano Riccardo Bonadio. Match clou di oggi: Matteo Arnaldi-Flavio Cobolli dalle 14 sul centrale e quello serale alle 19.30 tra Andrea Arnaboldi e Francesco Maestrelli. I risultati della giornata di Mercoledì 25, e ordine di gioco della 6^ di Giovedì 26. Gianluca Mager si sta ben comportando da favorito del seeding e sta eliminando i suoi avversari. Dopo essere entrato in scena con il ripescato Bondarevskiy con il quale ha fatto vedere nei momenti clou di essere lui a comandare il gioco, con Riccardo Bonadio ha messo in discussione soltanto il primo set per poi chiudere, risultato 7/5 6/2. Giocherà domani i quarti di finale con Andrea Pellegrino che è riuscito a vincere anche lui in due set su Giovanni Fonio. Il match tutto italiano valido per i quarti di finale, è proposto dal direttore del torneo Enrico Bettini in orario serale per le 19.30. Ma prima alle 14.00 c’è un altro duello al sole, che scatenerà gli amanti del brivido. Flavio Cobolli con Matteo Arnaldi. Il primo alla ricerca della solidità mentale, il secondo in cerca di rapidità. Questi sono gli ingredienti che catterizzerano quest’incontro tra i giovani italiani che rappresentano già il futuro dei nostri pro. Se mpre nel centrale l’incontro precedente tra la wild card Matteo Gigante e l’argentino Renzo Olivo. Il toscano che vede salire le sue quotazioni, potrebbe fare il colpaccio. Olivo che gioca anche in doppio, potrebbe concedere qualcosa di più al suo avversario, che ha dimostrato di non mollare mai. Chi è fatto della stessa pasta è l’argentino Andrea Collarini che ha dato un doppio 6/2 al suo connazionale Comesana e domani troverà un altro argentino, Juan Manuel Cerundolo testa di serie numero due. L’argentino non ha dato scampo al nostro Luciano Darderi che aveva fatto bene nel primo set arrendendosi per 4/6, ma nella ripresa il 132 Atp chiudeva l’incontro con un perentorio 6/1. L’ultimo incontro per chiudere gli ottavi è il primo di giornata che va in scena alle ore 11.00 ed è quello tra l’ucraino Oleg Prihodko ed il brasiliano Daniel Dutra Da Silva. Prihodko che è in corsa anche nel doppio assieme al russo Yan Bondarevskiy, bel segnale la loro alleanza almeno sul campo, che proprio nella giornata di ieri hanno eliminato sul filo di lana il brasiliano che incontrerà oggi che si accompagnava all’argentino Olivieri.