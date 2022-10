Medagliere biancorosso: Renate-Vicenza

Un campionato così appiattito verso il basso io non me lo ricordo. Il Pordenone ieri si è fatto battere da un onesto ma niente affatto irresistibile Mantova. Il che rende la nostra sconfitta in quel di Meda un semplice tassello nel puzzle della mediocrità. Difficile dunque anche stavolta assegnare riconoscimenti ai singoli giocatori del Lane, ma ci proviamo lo stesso, tanto, come cantavano allo Zecchino d’oro, “è solo un gioco”.

ORO: Franco FERRARI. Anche nelle partite in cui non brilla, la sua presenza nelle lande offensive è di per sé fondamentale. Per il Vicenza, che sa di poter sempre contare sulla sua zampata micidiale e per gli avversari che non possono mai dormire sogni tranquilli. Ed è ancora più fondamentale in un momento in cui il suo gemello del gol, Rolfini, sta passando un preoccupante momento di forma. Contro il Renate, ad esempio, l’errore della difesa di casa, che ha lisciato un non irresistibile cross dalla destra, ha messo sul piede del Loco un pallone che lui ha saputo domare e poi girare nel sacco col piglio del puntero spietato. Aggiungiamoci che cerca di dare comunque una mano alla squadra in fase di pressing ed ecco spiegato il gradino più alto nel podio.

ARGENTO: Matteo STOPPA. Il suo ingresso al Città di Meda ha indubbiamente cambiato il volto alla squadra che ha capitalizzato la sua velocità e la potenza del suo tiro. Nel secondo tempo il Lane ha più volte sfiorato il gol del successo e in un paio di occasioni proprio grazie al piede dell’ex Juve Stabia. La sua collocazione dietro all’attacco mette sempre in difficoltà gli avversari, facilitando l’inserimento tra le linee ai compagni biancorossi. Fintanto che il Rolfo non tornerà ai suoi livelli è forse il caso di pensare ad un utilizzo più convinto, specie nelle partite fuori dalle mura amiche, nelle quali la sua presenza come centrocampista aggiunto diventa un’arma in più.

BRONZO: Nicola DALMONTE. Ovvero l’abbonato alle medaglie. Ce lo ritroviamo sempre tra i premiati perché è davvero lui l’uomo ovunque della squadra. Vi sarete accorti che qualsiasi pallone passi per i suoi scarpini determina un’accelerazione nel gioco di una squadra che qualche volta indugia troppo nelle trame laterali. Anche nella trasferta in terra lombarda il nostro esterno ha saputo dare concretezza sia alla fase difensiva che a quella propulsiva e anche se non è stato pericoloso nelle conclusioni, c’è il suo zampino in molte delle giocate importanti. Un pendolino inesauribile (bravo, in questa scelta mister Baldo) che sin qui ha messo in crisi molti catenacci avversari. Terrà sul piano fisico? C’è da sperare di si, anche perché senza di lui quella corsia è un po’ orfana di veri talenti.

Citazione: Pompeu RONALDO. Stavolta non entra nella terna ma si conferma giocatore decisivo, nel bene e nel male. Sin qui ha mostrato due facce differenti. Da una parte c’è la tecnica sopraffina, che gli consente invenzioni magiche: passaggi filtranti, lanci a cambiare lato di gioco, perle balistiche dalla distanza. Dall’altra una certa discontinuità e quel nervosismo di fondo che forse spiega perché un top player come lui sia finito in Terza Serie. Resta comunque una risorsa cui è difficile rinunciare a cuor leggero.