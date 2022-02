Promozione: poker della Marosticense sul Borgo Roma (4-0)

Il match tra la Marosticense di mister Glerean e l'Alba Borgo Roma di Verona si è concluso sul 4-0: un incredibile poker dei vicentini che dimostrano così il loro particolare stato di grazia.



All'inizo le due squadre si studiano anche se per la Marosticense si vede subito che ha una marcia in più e le prime occasioni davnati alla porta arrivano abbastanza presto.Poi due punizioni al 16' e al 27' entrambe battute da Nonni che vanno a segno: sul 2-0 l'Alba si demoralizza e i vicentini riescono ad imporre il loro gioco fino ad arrivare ad un gol su azione al 42' con Merlo che batte Sansone. Nella ripresa è Matei che al 15' ha l'occasione davanti alla porta di casa di accorciare e riaprire il match, ma fallisce. Al 44' ancora il Borgo Roma va vicinissimo al gol con Fadini. In pieno recupero al 48? segna il quarto gol per la Marosticense il buon Parise,