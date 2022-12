Progress Profiles Bassano contro il Match Ball Siracusa andata dei Playoff fa 3-3

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Avanti per 3-0 il Progress Profiles Bassano pareggia nella gara di andata dei Playoff. In casa col fattore campo dove i siciliani non sono proprio a loro agio nei palloni pressostatici. Subito in avanti i reds bassanesi dove Marco Speronello al terzo set, vince col campione italiano in carica di seconda categoria Alessandro Ingarao. Splendido Francesco Salviato che regola al terzo set il 2.1 Antonio Massara. Nel terzo incontro anche Matteo Dal Zotto fa valere in suo ranking imponendosi in due set con Alessio Siringo. Stava per fare l’impresa Tommaso Gabrieli che ha sprecato un paio di set ball contro il Portoghese Pedro Sousa. Due tentativi andati a vuoto che hanno fatto chiudere il set al Portoghese per 12 a 10, poi sullo slancio il loro outsider riduceva lo scarto portando i siracusani sull’uno a tre. Fiato quindi ai doppi dove scendevano Giovanni Dal Zotto assieme a Francesco Salviato, doppio di esperienza che non è riuscito a scardinare il duo Siringo-Massara regalando loro il secondo punto. Nell’altro campo non ce l’hanno fatta nemmeno Speronello-Salviato contro Sousa-Ingarao. Sebbene erano partiti con un 6/1 rassicurante nel primo set, il secondo è andato ai siculi per 7/5. Sulla scia del secondo è arrivato anche il terzo al long tie-break per 10/5 rimettendo tutto in discussione nell’incontro di ritorno. Sarà quindi Domenica 11 dalle ore 10 il verdetto finale che vedrà salire in A1 il team vincente. In caso di nuova parità sarà il doppio di spareggio a determinarne il vincitore. Ma ora i giocatori si conoscono bene ed i loro capitani useranno tutte le strategie possibili.