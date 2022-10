Prima giornata di a2 st bassano progress profiles pareggia in casa con il massalombarda

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il Progress Profiles Bassano nella prima di campionato di A2 in casa fa 3-3 con il Massalombarda. Ravennati più che contenti che hanno sempre dovuto rincorrere questo ambito pareggio. Vicentini che avrebbero potuto fare i tre punti, ma che si sono dovuti accontentare di un solo punto. Sugli scudi per gli ospiti Francesco Forti 450 Atp e 178 Itf e Lorenzo Rottoli 738 Atp che assieme nel doppio hanno dimostrato di essere una coppia davvero temibile. Forti il loro giocatore di punta con Tommaso Gabrieli presentatosi come numero uno è entrato in partita al secondo set cedendo il punto all’avversario per 1/6 4/6. Speronello ha fatto un po’ di fatica in più il ravennate Rottoli. Non è abituato a giocare le gare di mattina e ha faticato un po’ ad ingranare. Perso il primo set al tie-break, Speronello con doppio 6/2 ha rimesso in pari i punti nel singolare. Stesso punteggio con il quale Francesco Salviato doppio 6/2 ha riservato al suo avversario portando i vicentini in vantaggio, con la speranza che il suo compagno di squadra Matteo Dal Zotto, riuscisse ad operare l’allungo. A Dal Zotto è capitata però una brutta gatta da pelare, Pietro Pampanin che di classifica fa 2.5 ma che ha giocato da 2.2 alla pari dei suoi migliori. Parte bene Dal Zotto che dimostra il posto da titolare chiudendo con 6/1. Rinviene il suo avversario che gli rende lo stesso punteggio e al terzo set Pampanin chiude con 6/4. Un doppio per parte e pareggio inevitabile. I Risultati della prima giornata: St Bassano Progress Profiles-Massalombarda (Ra) 3-3, Vomero (Na)-Nuova Casale (Al) 2-4 e Match Ball Firenze-Filari Messina 4-2. Prossima partita in trasferta nell’alessandrino a Casale Monferrato, che schiera sì una squadra “corta”, con Bertola, Bellucci e Moroni, ma che in trasferta a Napoli ha già fatto il colpaccio.