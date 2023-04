Piacenza-Vicenza: campionato ultimo atto

Il tenente Dan fa il punto sulla trasferta di domani a Piacenza. Probabile l’assenza di Ronaldo e di Cavion, che oggi pomeriggio faranno l’ultima verifica. Quasi certa invece la presenza in campo di Corradi. In settimana previsto un ritiro per consentire alla squadra di prepararsi al meglio per i play off.

Piacenza-Vicenza è una gara che conta molto di più per i padroni di casa che per noi. Come vi state preparando all’impegno?

“E’ una partita importante per entrambi sebbene su piani diversi. Per loro è questione di sopravvivenza pura mentre per noi conterà molto come preparazione agli spareggi. Il Piacenza proverà a giocare alla morte, questo è sicuro, ma attenzione che quando l’impegno è così delicato il rischio è una situazione di fragilità, spesso psicologica. Per contro noi dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, perché si tratta di un test probante per il nostro futuro.”

Qualche anticipazione sulla formazione?

“Ho in mente di dare spazio a Corradi, che sta nel gruppo fin dall’inizio della stagione. Poi ho intenzione di dare minutaggio anche ad altri, in modo che si presentino rodati ai play off. Qualche decisione l’ho già presa Ronaldo e Cavion hanno avuto qualche piccolo problema, che stiamo monitorando con lo staff medico. Deciderò su di loro oggi pomeriggio. L’obiettivo è comunque lavorare per dare continuità al lavoro svolto.”

Il risultato conta poco, comunque?

“Non sono d’accordo. I numeri dicono che è difficile cambiare le posizioni in classifica ma la matematica è più cauta. Anche se le probabilità sono poche sarebbe un peccato lasciare qualcosa di intentato e poi mangiarsi le dita.”

Farete qualche amichevole?

“Abbiamo scelto di no. Giocheremo invece una partita tra di noi, per tenere tutti sotto pressione.”

Anche se, come detto, l’esito della gara conta poco, psicologicamente sarebbe un bel viatico uscire da Piacenza con una prestazione convincente.

“E’ vero. Il risultato magari non conterà per la graduatoria ma la continuità di atteggiamento ci darebbe una gran forza per il futuro. Non ci possiamo permettere di cambiare l’approccio alle partite in relazione dell’avversario…”