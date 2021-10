Parma super ma Lane col cuore

Lo dice chiaramente nella sua chiacchierata domenicale mister Brocchi. “Dobbiamo partire dalla prestazione nel secondo tempo col Monza, anche se in verità qualcosa di buono lo avevamo fatto vedere anche nel primo. In realtà, non si poteva pretendere di non soffrire per niente contro una formazione come il Monza. Affronteremo un’altra big come il Parma ma la classifica dice che non possiamo permetterci di guardare troppo all’avversario. Dobbiamo subito alzare l’asticella e capire bene che si tratta di una gara che non sarà opportuno mettere sul piano tecnico ma che deve essere giocata soprattutto su quello caratteriale, con rispetto ma senza paura.”

Quando gli è stato chiesto se rinuncerà ancora al trequartista, il tecnico ha fatto un’interessante disamina che val la pena di riferire: “Il trequartista può darci qualcosa ma può anche toglierci qualcosa. In generale dico che ho a disposizione giocatori che è meglio far giocare in posizione di comfort, cioè laddove possono rendere al meglio. Ci sono elementi che reggono la categoria in un certo modulo, ad esempio un 4/4/2 o un 3/5/2 ma che mostrano invece dei limiti con altri assetti, per esempio un 4/3/3. Voglio adattarmi alle pedine che ho attualmente a disposizione e non intendo utilizzare i miei uomini adattandoli in ruoli che non sono loro congeniali.”

In difesa cambierà qualcosa rispetto all’ultimo impegno? “Posso dire di essere soddisfatto del rendimento dei tre dietro, per cui potrei riconfermarli in blocco.” Chi mancherà all’appello? “A parte i soliti ai box, va aggiunto Mancini che non è stato bene in settimana. Anche Meggiorini non si è allenato per due giorni, ma il nostro bomber con grande generosità si è reso lo stesso disponibile di essere del gruppo. Partirà dalla panchina, comunque.”. E’ preoccupato dalla situazione di Diaw? “Dispiaciuto per lui, piuttosto. Davide subisce l’impatto psicologico del digiuno da gol, ma caratterialmente è forte e ha voglia di spaccare il mondo. Col primo gol sono sicuro che si sbloccherà completamente.” Che cosa si aspetta al Tardini? “I padroni di casa avevano obiettivi chiari e sin qui non sono stati all’altezza, un po’ come noi, per altri versi. Affronteremo giocatori che hanno visto palcoscenici di lusso e maturato grande esperienza. Buffon? Ho segnato contro di lui il mio primo gol in serie A e conservo un bellissimo ricordo di questo grande campione legato alla mia convocazione in Nazionale. Il primo che venne ad accogliermi al ritiro fu proprio lui. Non me lo sono mai dimenticato.”

Come ho già avuto modo di scrivere su queste pagine, Cristian Brocchi non sarà Mourinho e magari nemmeno quello in grado di fare il miracolo, raddrizzando una barca semiaffondata dal Santo di Cassino, ma una cosa mi sento di dire: le sue conferenze stampa hanno ridato all’ambiente del Lane quel respiro comunicativo che non apprezzavamo dai tempi di Lopez e Colella. Non ci si salva certo con queste suggestioni, lo ammetto. Ma ti riconcilia col calcio fuori dal campo. Per il momento consoliamoci così…