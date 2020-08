Nuova illuminazione per il campo da calcio

Il Comune di Zermeghedo ha ottenuto un contributo di 36.800 euro dalla Regione del Veneto, nell'ambito di un bando per lavori pubblici di interesse locale, per il completo rifacimento dell'illuminazione del campo da calcio. Altri 18.200 euro sono stanziati dal Comune per coprire l'intera spesa dell'intervento, che ammonta a 55.000 euro. Lo si legge in una nota diramati oggi 31 agosto dalla giunta della piccola municipalità lessina.

Attualmente l'illuminazione del campo è assicurata da sei pali alti otto metri, su cui sono alloggiati proiettori a ioduri metallici «che, oltre a non assicurare un adeguato risparmio energetico - si legge - non riescono a raggiungere la potenza minima» per un'adeguata illuminazione indicata dalla norma Uni-en-12193, ossia 100 lux.

«Il nuovo impianto risolverà questi problemi, perché i nuovi sei pali saranno alti sedici metri» e su ognuno di questi saranno alloggiati quattro proiettori a led da 330 volt. «In questo modo - spiega il sindaco Luca Albiero - il campo avrà un'illuminazione completamente rinnovata, ad alto risparmio energetico e molto più adeguata alla disputa di allenamenti o partite serali. Ringrazio la regione - prosegue Albiero - per il contributo e i nostri uffici comunali per aver fatto in modo che i lavori potessero partecipare al bando». Entro la fine dell'anno, secondo la giunta, sarà indetta la gara d'appalto. I lavori «saranno eseguiti nei primi mesi del 2021».