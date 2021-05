Nuoto, Ceccon chiude gli europei con un bronzo nella 4x100 mista

Podio sfiorato per il vicentino Pier Andrea Matteazzi che ha chiuso al quinto posto nei 400 misti

Terza medaglia continentale per il vicentino Thomas Ceccon che con Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi ha conquistato il bronzo nella 4x100 mista maschile siglando il nuovo record italiano con il tempo di 3.29.93. Per l'atleta della Leosport Creazzo si tratta della terza medaglia continentale dopo il bronzo nella 4x100 mixed e ancor prima il bronzo nella 4x100 stile libero maschile.

Ma Ceccon non è l'unico vicentino che ha fatto sognare nella competizione europea. Pier Andrea Matteazzi, arrivato agli Europei ungheresi con il 12° tempo fra i qualificati ai 400 misti, ha centrato la finale chiudendo poi al quinto posto in 4'12"79 frantumando il suo personale e staccando il pass per le Olimpiadi di Tokyo.