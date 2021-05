Nuoto, bronzo europeo per Ceccon: seconda medaglia a Budapest

Il campione vicentino torna a brillare nella competizione continentale in corso di svolgimento a Budapest. Thomas Ceccon conquista il bronzo nella staffetta 4x100 stile libero mista, risultato che fa seguito al terzo posto nella 4x100 stile libero maschile della prima giornata.

Un podio che sta un po' stretto all'atleta azzurro. L'Italia che era infatti arrivata in finale col miglior tempo di batteria, Ceccon in seconda frazione, ha spinto ancor di più guadagnando un vantaggio di un secondo e nove centesimi sulla Gran Bretagna poi i Paesi Bassi hanno fatto la parte del leone vincendo l'argento in 3'22"26, l'Italia chiude al terzo posto in 3'22"64.

Ceccon tornerà protagonista oggi, domenica 23 maggio con la staffetta 4x100 mista maschile.