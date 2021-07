Nuoto, Manuel Frigo all'Olimpiade di Tokyo

È partito alla volta del Giappone, Manuel Frigo il nuotatore rosatese di adozione, chiamato a difendere i colori azzurri all’Olimpiade di Tokyo. Portacolori dell’asd Team Veneto, Manuel è cresciuto al Centro Nuoto Rosà, club diretto da Paolo Trevisan e sarà l’ambasciatore del Paese delle rogge e delle rose in Estremo Oriente. Frigo ha dato le prime bracciate nella vasca di Rosà iniziando a 9 anni nei corsi di nuoto per poi crescere prima con la società di casa e poi con quella regionale con sede a Padova che per la quarta volta consecutiva sarà rappresentata in un’Olimpiade.

Alla vigilia della partenza Manuel ha ricevuto il saluto e l’in bocca al lupo da parte dell’Amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco ed assessore allo sport, Simone Bizzotto.

“Ci complimentiamo con Manuel – commenta l’assessore Bizzotto – perché è la dimostrazione che con tenacia, sacrificio e tanta passione si può arrivare a vestire la maglia azzurra partendo anche dalla base e siamo particolarmente orgogliosi che lui abbia trovato l'amore e la passione per questo sport, partendo dal nostro impianto Comunale, ottimamente gestito dal team del Centro Nuoto Rosà. Ritengo che questi risultati possono arrivare solo se c’è impegno e costanza ma direi anche spazi per allenarsi idonei, tecnici seri e società strutturate e non dimentichiamo una famiglia in grado di seguire la crescita dando tutto l’appoggio e supporto. Risultati che sono frutto di un bel gioco di squadra dove ognuno al meglio fa la sua parte".

"A Rosà - conclude Bizzotto - siamo fortunati non solo per le strutture ben gestite come la piscina comunale ma anche perché abbiamo società serie che sanno tessere sinergie e relazioni e tecnici preparati. Anche a nome del sindaco, ringrazio e mi congratulo con Paolo Trevisan ed il presidente di Team Veneto, Davide Pontarin per questo traguardo.

Non ci resta ora che seguire Manuel in televisione e tifare per lui, dandogli appuntamento a settembre per sentire direttamente dalle sue parole il racconto dell’avventura a 5 Cerchi”.