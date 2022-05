Nel torneo Challenger Atp FL Service la wild card della fit ha fatto passi da GIGANTE

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Day seven della 15^ Edizione della kermesse internazionale trofeo FL Service, tappa del Challenger Atp Tour. La wild card della Fit ha fatto passi da GIGANTE. Ci sta vedendo bene il Ct Filippo Volandri, nel fare le scelte, confermare i progressi del parterre atleti azzurri. Sta scommettendo sulle migliorie stagionali del ventenne ed eccolo accontentato. Da wild card Matteo Gigante si trova in semifinale, addirittura finale assicurata per un italiano, visto che il suo avversario è uscito tra il vincitore Mager-Pellegino. E sarà proprio il più giovane dei due italiani Andrea Pellegrino contro il 20enne romano, in programma sul centrale nella centrale delle tre gare calendarizzate. Ma non ha deluso nemmeno in doppio Gigante assieme ad un’altra fiamma tricolore, Francesco Passaro che sta facendo bene, ed assieme, formano un mix micidiale. Nel doppio dalla wild card, alla finale. Nella parte opposta giusta a raffigurare il planisfero ci saranno i sudamericani. L’argentino Andrea Collarini ed il brasiliano Daniel Dutra da Silva. Collarini si è aggiudicato il derby argentino in due soli set come ha fatto finora con tutti i suoi avversari, Solo che l’ultimo era nientemeno che il favorito numero due del seeding. Il brasiliano Da Silva ha avuto più vita dura nello scontro con Matteo Arnaldi, i numeri parlano da soli; subito in vantaggio Arnaldi per 7/5 pareggio con lo stesso risultato per il carioca ed il terzo set non poteva filare come i primi. Al tie break Da Silva si è dimostrato più determinato e si è aggiudicato l’incontro per 7 punti a 4. Saranno loro ad inaugurare l’ottava giornata, alle ore 11.00. Nel doppio finita la join-venture dell’Est Bondarevskiy e Prihodko che sono stati privati di una storica finale, sotto tutti i punti di vista da parte dei due monelli italici Matteo Gigante e Francesco Passaro. Terza partita in programma per loro sul centrale contro il duo composto dall’Argentino Francisco Comesana ed il tricolore Luciano Darderi che dovrebbe iniziare a spanne verso le ore 15.00. Ingresso gratuito.