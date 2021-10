Un punto che vale più di un punto

Ancora una volta buona la prova del giovane Ranocchia, ma confortante anche il rientro di Ierardi (autore del gol) e la prova del generoso Zonta. Ma è quasi tutta la squadra ad aver giocato su standard positivi, se non sul piano della qualità di gioco, certamente su quelli della lucidità e della combattività. Tra le note negative le prestazioni di Bruscagin, colpevole di un errore sanguinoso ma anche del nervoso ed evanescente Diaw.

GRANDI 6-: per lo più ordinaria amministrazione. Resta un piccolo dubbio sulla sua posizione nell’occasione dello 0-1: era ben piazzato il portiere berico?

CALDERONI 6-: a dir la verità non si vede quasi mai nelle azioni di rilievo del Vicenza. Tuttavia non commette nemmeno gravi errori.

(CRECCO): n.g.

BRUSCAGIN 4,5: senza andare nemmeno ad analizzare il resto della gara, la sua topica di testa che dà il la al vantaggio brianzolo è di per sé una bocciatura su tutta la linea. Il suo goffo tentativo di rinvio è un assist perfetto per la testa di Mazzoleni.

(DI PARDO) 6. In zona Cesarini tenta l’eurogol con una botta di collo pieno da fuori area ma sfiora soltanto il montante. Quando entra, dà un contributo sostanzioso alla riscossa del Lane.

PADELLA 6+: preciso e puntuale, rintuzza tutti i tentativi degli uomini di Stroppa che infatti non danno mai l’impressione di poter andare al raddoppio.

PASINI 6+: completa la buona prestazione degli altri centrali, con una gara attenta e determinata. Ormai il posto da titolare sembra suo.

IERARDI 7: già al 25 ci prova di testa ma la palla gli va a lato. Al 72’ invece vola in cielo sul cross di Ranocchia e la sua gran zuccata castiga senza pietà Di Gregorio. Deve fare ancora un po’ di strada ma non poteva chiedere un approccio più felice.

TAUGORDEAU 6: si vede pochino e comunque per nessuna giocata da spellarsi le mani. L’impressione, tuttavia, è che la sua presenza in campo fornisca al Vicenza la tranquillità e i tempi che sono troppo spesso mancati.

ZONTA 6+: come gli è consueto, un lavoro instancabile di cucitura e ricucitura. La scelta di metterlo dal primo minuto premia l’equilibrio di Brocchi e dà alla squadra la giusta dote di “marroni”.

(PROIA) 6: una ventina di minuti non disprezzabili, anche se privi di grandi acuti

RANOCCHIA 7+: un paio di volte prova a piazzare la stoccata dalla media distanza ma non trova la giusta traiettoria. In generale però, è il faro che guida la squadra per tutta la partita. Canta e porta la croce e stupisce per una tenuta fisica che non è abituale per un elemento di tanta classe.

DIAW 5: ancora una delusione. Non solo perché resta ancora a digiuno di marcature e perché incappa nel solito cartellino giallo, ma soprattutto perché non si comprendono i motivi del suo perdurante momento involutivo.

(MEGGIORINI) 5/6: sarebbe non giudicabile per lo scarso minutaggio. Ma è censurabile per un giallo rimediato con un’entrataccia a gamba tesa che si poteva risparmiare.

LONGO 6-: evanescente in zona gol, se si esclude un bello stacco di testa nella ripresa. Ma è un giocatore diverso da quello abulico che tanto abbiamo criticato nella prima parte del campionato.

(DALMONTE) 6-: un colpo di testa senza pretese al 65’. Entra e dà il suo contributo ma resta l’impressione che sin qui sia stato la brutta copia del giocatore decisivo dell’anno passato.

Mister BROCCHI 7: vince sul campo la partita a scacchi con l’altro tecnico. Schiera una formazione coraggiosa, rinunciando al trequartista e con 5 dietro. E’ ripagato perché il suo Lane non cede mai agli avversari: è punito da un clamoroso errore individuale ma negli spogliatoi lui catechizza alla grande i suoi, che tornano in campo con occhi di tigre. Non è ancora bel calcio, ma questo punto potrebbe essere il giro di boa, magari a partire da Parma. Un’annotazione mia personale: secondo me con Di Carlo questa partita non l’avremmo raddrizzata…