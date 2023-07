Mondiali nuoto in Giappone, immenso Ceccon: argento nella staffetta e finale nei 50 farfalla

Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo, Thomas Ceccon e Alessandro Miressi hanno conquistato l’argento nella 4×100 stile libero ai mondiali di nuoto in Giappone. Gli azzurri sono rimasti in testa fino alla fine, poi superati dall’Australia. Gli azzurri, con il tempo di 3’10 49 sono stati preceduti dall’Australia (3’10″16). Bronzo agli Stati Uniti (3’10″81).

È la prima medaglia per gli azzurri a Fukuoka. "È stata una grandissima prova di squadra ed è un argento che vale oro. Era la prima volta per me in ultima corsia ed è bello. È una grande responsabilità: penso fosse impossibile fare tre decimi in meno. Vedevo Chalmers nel finale ma andava troppo forte. È un argento mondiale, siamo molto contenti", ha dichiarato alla fine della gare Thomas Ceccon, ultimo frazionista della staffetta azzurra.

Il campione vicentino si è aggiudicato anche il secondo tempo nella seconda semifinale dei 50 metri a farfalla maschile, aggiudicandosi la qualificazione per la finale di lunedì pomeriggio con il tempo al crono di 22.92.