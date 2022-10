Medagliere Biancorosso: Vicenza - Pro Patria

Di aurea, in realtà, c’è solo la “mediocritas” del gioco biancorosso. Ma siccome si tratta di un “divertissement”, facciamo come diceva Indro Montanelli: turiamoci il naso e votiamo egualmente il consueto medagliere.

ORO: Nicola DALMONTE. Ancora una volta l’esterno destro si guadagna un posto d’onore, con una prova all’insegna della corsa e della volontà. Qualitativamente non si discute e in questa stagione, nonostante il mister lo utilizzi stabilmente in un ruolo inconsueto, sta dando anche garanzie di continuità, che non è stata in passato il suo punto forte. Dalla sua parte il Vicenza fa legna, peccato solo che a tanta quantità non corrisponda quasi mai una sostanziale capacità di penetrazione. Il Lane arriva spesso nei pressi dell’area avversaria, ma (un po’ per poca lucidità, un po’ per la ricerca troppo insistita del tocco in più) come la montagna non partorisce che un misero topolino. Avere Dalmonte impegnato a fare il pendolino è un’arma importante, ma come si sente la mancanza del suo guizzo negli ultimi 20 metri…

ARGENTO: Stefano GIACOMELLI. Qualcuno magari si stupirà di vederlo inserito nella triade dei top, ma contro i bustocchi Jack è stato un esempio di dedizione e di professionalità. Chi si aspettava un guizzo risolutivo dei suoi magari è stato deluso, ma in una partita nella quale la squadra (come le comari del paesino di Faber) non ha certo brillato in iniziativa, lui è riuscito a fornire un minimo di velocità e di grinta. Si devono a lui alcuni cross interessanti a centro area nonché il solito impegno a rincorrere l’avversario di turno. Per uno che ha 32 anni e più di 300 partite nel Vicenza, è un bell’esempio destinato ai più giovani, autori per lo più di prestazioni timide ed anonime.

BRONZO: Emanuele PADELLA. Terzo gradino per un altro della vecchia guardia. Il centrale ha fatto al Menti una delle migliori gare dell’anno. Incolpevole sul gol (era stato messo KO da una ginocchiata maligna) ha beneficiato come tutta la difesa del nuovo modulo, che ha tenuto il Lane al sicuro dai micidiali contropiedi che sin qui erano costati tanto cari. Nonostante le sue primavere sul groppone ha ben controllato l’avversario diretto (che non era Lukaku ma nemmeno un pellegrino qualsiasi) e ha cercato più volte di dare una mano sui traversoni nell’area degli ospiti. Vista la dubbia consistenza del reparto arretrato berico, si tratta di un elemento da tenersi stretti, sperando che lo sorregga la condizione fisica.

Citazione: Federico VALIETTI (ma poteri allargare il discorso a IERARDI, BELLICH ecc.). Il limite attuale del Vicenza, il più grosso dopo la permeabilità sulle ripartenze, è la scarsa propensione alla verticalità e la mancanza di idee coraggiose nei rovesciamenti di fronte. Quando il Vicenza riavvia l’azione gli scenari sono due. O prende palla uno dei centrocampisti fosforici, Cavion e Ronaldo, i quali però non stanno passando un periodo di estro e di creatività, oppure, più spesso, con la sferache finisce sui piedi dei difensori, cui si chiede un contributo qualitativo alla spinta offensiva. Per lo più questo resta una pia illusione, un po’ perché la tecnica è quel che è, un po’ per la macroscopica mancanza di coraggio nei difensori, soprattutto gli esterni. Vedere un ragazzo come Valietti (cresciuto nelle giovanili dell’Inter, approdato poi al Genoa e arrivato all’ombra della Basilica con buone credenziali) traccheggiare col pallone ogni volta che viene chiamato in causa, finendo per scegliere, due volte su tre, un passaggio laterale che rallenta fastidiosamente l’azione di ripartenza, lascia davvero perplessi. Non è l’unico, intendiamoci. Ma la crescita di coraggio nella spinta sulle fasce potrebbe essere una delle chiavi di volta di un nuovo look del Lane. Consideriamolo un augurio, per lui e per i tanti baby che il Vicenza ha in rosa.