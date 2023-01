Tennis, Marco Speronello del Bassano conquista il suo open n° 100

Nell’ultimo giorno del 2022 Marco Speronello alfiere del St Bassano conquista il suo centesimo trofeo Open. L’ha fatto con il Torneo di Natale del centro Sportivo 2000 all’Acquaviva di Padova dove si è imposto in due set sul vicentino Tommaso Dal Santo.

Il record è stato in bilico, nel secondo set dove Speronello avanti per 4-2 e dopo aver dominato nel primo con un perentorio 6/1, 4 scambi stellari ed una rimonta a dir poco inaspettata di Dal Santo, lo ponevano vicino a conquistarne il set. Ma il portacolori dei reds faceva appello a tutta la sua classe, chiudendo gli spazi di manovra del suo avversario, recuperando il gap che gli consentiva di portarsi sul 5 pari. Poi alcune sbavature di Dal Santo e la determinazione di SuperMarco, lo proiettavano a quota cento, chiudendo sul 7/5. Terzi posti per altri due vicentini Davide Galvanin del Ct Vicenza e Lorenzo Di Maro, quest’ultimo con tessera del Bolzano.

A Bordo campo i suoi supporters, giunti da ben tre province, allestivano la premiazione. Una maglietta speciale con un logo ad hoc dove campa la scritta Spero 100%, la bandiera tricolore con la cifra 100, record sicuramente veneto in attesa anche di riscontro nazionale, e, l’immancabile cappello da sceriffo, personaggio a lui caro. Sono attesi ulteriori festeggiamenti anche presso la sua società St Bassano dove per un nonnulla, non è riuscita a conquistare il suo ritorno in A1.

Speronello risulterà nel 2023 il number one del team bassanese con la sua perenne classifica da 2.1. Non ci sono tornei nel breve termine. Il prossimo articolo, quindi vedrà sviscerare le nuove classifiche ed i ranking 2023 dei migliori tennisti berici.