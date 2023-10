Luca Rigoldi: per il pugile attività sociali anche nelle scuole

Il pugile vicentino Luca Rigoldi, campione europeo, in attesa del prossimo match per il titolo, in programma venerdì 17 novembre al palasport di Sarnico, in provincia di Bergamo, sta portando avanti tante attività sociali, soprattutto nelle scuole.

Negli istituti scolastici il campione di pugilato promuove valori importanti come la disciplina, il rispetto e la resilienza attraverso l'approccio dello sport. Rigoldi nei progetti nelle scuole parla anche di autodifesa femminile e di lotta contro la violenza e il bullismo.

L'INCONTRO DI NOVEMBRE

Il pugile vicentino a novembre proverà, dunque, a conquistare la cintura International WBC dei pesi piuma. Il suo avversario sarà Davide Tassi, 31 anni, di Massa, già campione nazionale e International Silver Wbc. Luca non combatte da un anno per un titolo importante e ha da poco aperto la sua nuova palestra a Vicenza chiamata 268R.